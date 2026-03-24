ปชน.เสนอเพิ่มวันประชุมสภาฯ เป็นสัปดาห์ละ 3 วัน เร่งเครื่องกฎหมายภาคประชาชน พร้อมเสนอยกเลิกข้าวฟรี สส.

มติพรรคประชาชน เสนอเพิ่มวันประชุมสภาฯ เป็นสัปดาห์ละ 3 วัน หวังเร่งเครื่องกฎหมายภาคประชาชน พร้อมเสนอโมเดล ‘ยกเลิก’ ข้าวฟรี สส.ให้จ่ายเงินเองผ่านการหักเงินเดือน เพื่อความคุ้มค่างบแผ่นดิน
วันที่ 24 มี.ค.69 พรรคประชาชนแจ้งสื่อมวลชน ถึงผลการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ ว่า วันนี้ พรรคประชาชนได้มีการประชุม สส. ประจำสัปดาห์ เพื่อหารือแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคประชาชนมีข้อสรุปบางส่วนที่น่าสนใจดังนี้
1. พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการเพิ่มวันประชุมในแต่ละสัปดาห์ โดยเพิ่มจาก 2 วันต่อสัปดาห์ (พุธ-พฤหัสบดี) ที่เคยเป็นแนวปฏิบัติในสภาชุดที่ผ่านๆ มา มาเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ (พุธ-ศุกร์) อย่างน้อยในบางสัปดาห์ (เช่น 2 สัปดาห์ต่อเดือน ) โดยพรรคเห็นว่า วันพุธควรเป็นวันพิจารณากฎหมายเหมือนที่ผ่านมา วันพฤหัสบดีควรเป็นวันพิจารณากระทู้-ญัตติ-รายงานเหมือนที่ผ่านมา ส่วนวันศุกร์ที่เพิ่มขึ้นมา ควรเน้นพิจารณากฎหมายที่ สส. หรือ ภาคประชาชน เสนอเข้ามา ที่อาจค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุม
พรรคหวังว่าแนวทางนี้จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประธานสภาฯ คนใหม่ โสภณ ซารัมย์ ที่ได้เคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภาก่อนได้รับเลือกว่า ต้องการให้สภามีพื้นที่สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงกฎหมายที่ถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรี
2. พรรคประชาชนเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณในส่วนที่เกินความจำเป็น หรือไม่คุ้มค่า เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสิ่งที่ สส.เราเรียกร้องมาโดยตลอดและผลักดันสำเร็จในบางส่วน ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล
ในส่วนของสวัสดิการอาหารฟรี ที่ปัจจุบันมีการจัดสรรให้กับ สส. ในวันประชุมสภา ทางพรรคเห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกสวัสดิการดังกล่าว โดยหากสภาจำเป็นต้องมีการจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวก สส. ในการปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมสภา ก็สามารถดำเนินการได้โดยให้ สส.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (เช่น ผ่านการหักจากเงินเดือน สส.)
ในขั้นตอนถัดไป เห็นควรให้ทุกพรรคร่วมกันออกแบบรายละเอียดในการดำเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการกิจการสภาและกลไกการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี