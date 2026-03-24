พรรคส้มมีมติ "ดองงูเห่า" ปิดทางร่วมพรรคดูด-รักษาโควตาประธานกมธ.ของพรรค

พรรคประชาชน มีมติดองงูเห่า 'สุริยา วงศ์อารีย์' สส.อุดรธานี เขต 7 หลังโหวตสวนมติพรรคให้ 'อนุทิน' นั่งนายกฯ ปิดทางร่วมงานพรรคที่ดูด หวั่นเสียโควตาประธาน กมธ.
วันที่ 24 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชนจัดการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ โดยมีวาระการพิจารณากรณีนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ที่โหวตสวนมติพรรค ลงมติให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นทั้งการให้ขับนายสุริยาออกจากพรรค หรือใช้กฎหมายดำเนินคดี เรื่องคุณสมบัติการเป็น สส. รวมถึงการดองงูไว้ในพรรค
สุดท้ายที่ประชุมเห็นว่าจะใช้วิธีการดองงูเห่า เพื่อไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคที่ดูดไปได้อย่างสมใจ ส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการดองไว้มีผลดีมากกว่าการขับออก เพราะหากขับออก จะทำให้พรรคประชาชนสูญเสีย สส.ไป 1 เก้าอี้ แล้วจะทำให้สูญเสียโควตาประธานกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎรได้