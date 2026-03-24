“สีหศักดิ์” เผยข่าวดี ทีมอิหร่าน-โอมานเข้าถึงตัว 3 ลูกเรือมยุรีนารีแล้ว รอยืนยันชะตากรรม เรือไทยได้ไฟเขียวผ่านฮอร์มุซ

รมว.ต่างประเทศ เผยปฏิบัติการร่วมอิหร่าน-โอมาน เข้าเรือมยุรีนารีและลูกเรือไทยทั้ง 3 คนแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันชะตากรรม ต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมแจ้งข่าวดีอิหร่านยอมให้เรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขอให้แจ้งชื่อก่อน ล่าสุดยอมให้เรือของบางจากผ่านแล้ว ลำต่อไป "เอสซีจี"
วันที่ 24 มีนาคม 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ว่า ขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะท่าทีของสหรัฐที่ระบุว่ามีการเจรจากับอิหร่าน ขณะที่ฝ่ายอิหร่านออกมาปฏิเสธ อีกทั้งยังมีการเสริมกำลังทางทหารของสหรัฐ และอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยหวังว่าความพยายามด้านการทูตจะเกิดขึ้นจริง และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความตึงเครียด หลีกเลี่ยงการเพิ่มกำลังหรือการโจมตีเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนและความไม่แน่นอน
สำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกเรือไทยจากเรือ “มยุรีนารี” ที่ลอยอยู่ในน่านน้ำอิหร่านนั้น นายสีหศักดิ์เปิดเผยว่า หลังได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน โดยขอความร่วมมือในการเข้าช่วยเหลือลูกเรือที่ยังติดค้างอยู่ 3 คนแล้ว ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านได้แจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศว่า อิหร่านและโอมานได้ดำเนิน “ปฏิบัติการร่วม” (Joint Operation) และสามารถเข้าถึงเรือดังกล่าว รวมถึงลูกเรือทั้ง 3 คนได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางอิหร่านและโอมานยังไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของลูกเรือได้ในขณะนี้ ซึ่งทางการไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และหวังว่าทั้ง 3 คนจะปลอดภัย
ก่อนหน้านี้ ลูกเรือมยุรีนารี 20 คนได้รับความช่วยเหลือจากโอมานและเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว
นอกจากนี้ ไทยยังได้หารือกับอิหร่านเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยอิหร่านขอให้ไทยแจ้งรายชื่อเรือล่วงหน้า ซึ่งขณะนี้ไทยได้แจ้งไปแล้ว 2 ลำ ได้แก่ เรือของบางจาก และเรือของเอสซีจี เคมิคอล
โดยเรือของบางจากสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวาน และกำลังมุ่งหน้ากลับประเทศไทย ขณะที่อีก 1 ลำยังอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ และหวังว่าจะสามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยได้โดยปลอดภัยด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยยืนยันไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งในสถานการณ์ดังกล่าว และยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศด้านเสรีภาพในการเดินเรือ พร้อมขอบคุณรัฐบาลอิหร่านและโอมานที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือลูกเรือและดูแลความปลอดภัยของเรือไทย
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความคืบหน้าของลูกเรือไทยทั้ง 3 คนที่ยังต้องรอการยืนยันชะตากรรมอย่างเป็นทางการต่อไป.