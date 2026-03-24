เปิดม่านศึก “วปอ.ลีก คัพ เพื่อสังคม 2569” ประเดิมเตะ 29 มี.ค. เชื่อมพลังศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน สร้างโอกาสเยาวชน

เปิดศึก “วปอ.ลีก คัพ เพื่อสังคม 2569” เชื่อมพลังศิษย์เก่า–ปัจจุบัน สร้างเครือข่ายเพื่อชาติ พร้อมใช้กีฬาเป็นสื่อพัฒนาเยาวชน ประเดิมฟาดแข้ง 29 มี.ค.นี้ ชิงชัย 6 ทีม แข่งยาวถึง 7 มิ.ย. ลุ้นแชมป์และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
วันนี้( 24 มี.ค. 69 )สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.) ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 68 (วปอ.68) จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “วปอ.ลีก คัพ เพื่อสังคม ประจำปี 2569” อย่างเป็นทางการ ที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ภายในงานมี พลโท ทักษิณ สิริสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 68 ผู้แทนทีมฟุตบอลทั้ง 6 ทีม ได้แก่ ทีม NDC1, ทีม NDC2, ทีม NDC3, ทีม วปอ.66, ทีม วปอ.67 และทีม วปอ.68 รวมถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
พันตำรวจตรี ยุทธนา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรรุ่นต่าง ๆ สร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือ อันจะนำไปสู่การบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศชาติในอนาคต พร้อมใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านโครงการเพื่อสังคม หรือ CSR ของนักศึกษา วปอ.68
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 6 ทีม โดยใช้กติกาที่ประยุกต์จากหลักของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ครึ่ง ครึ่งละ 25 นาที และสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวน
ในรอบแรกจะใช้ระบบพบกันหมด (Round-robin) แบบเหย้า-เยือน เก็บคะแนนสะสมรายสัปดาห์ โดยใช้สนามแข่งขัน 2 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) และสนามกีฬาบุณยะจินดา เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล ทีมอันดับ 1 และ 2 จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทีมอันดับ 3 และ 4 ชิงอันดับ 3 ส่วนทีมอันดับ 5 และ 6 จะชิงอันดับ 5 โดยหากเสมอกันในเวลาปกติจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ
พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี พร้อมประเดิมสนามการแข่งขันนัดแรก 3 คู่ ได้แก่ เวลา 16.15 น. ทีม วปอ.66 พบ ทีม NDC2 เวลา 18.15 น. ทีม วปอ.68 พบ ทีม NDC3 และเวลา 20.20 น. ทีม วปอ.67 พบ ทีม NDC1
ส่วนพิธีปิดและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
นอกจากถ้วยรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬา ได้แก่ รางวัลดาวซัลโวสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ MVP ประจำทัวร์นาเมนต์ และรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม หรือ Man of the Match ประจำแต่ละแมตช์
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน “วปอ.ลีก คัพ เพื่อสังคม ประจำปี 2569” ได้ผ่าน Facebook Page และ YouTube : NDC LEAGUE 2569