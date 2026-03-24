โฆษก ภท.จวก “สาธิต” เคลียร์ตัวเองให้หลุดจากการเมืองล้าหลัง ก่อนวิจารณ์คนอื่น

“ณัฏฐ์ชนน” ถาม “สาธิต” เคลียร์เรื่องตัวเอง เอาตัวเองให้หลุดจากการเมืองล้าหลัง ก่อนจะวิจารณ์คนอื่น แฉตอนเป็น รมช.ขอแซงคิวเพื่อน บอกจะเป็นแค่ 2 ปี แต่อยู่ยาว 4 ปี ปากบอกไม่ร่วมรัฐบาลลุงตู่ แต่วิ่งเท้าขวิด
วันที่ 24 มีนาคม 2569 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกพรรคภูมิใจไทย สส.จังหวัดสงขลา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีรายละเอียดว่า “ถึงพี่สาธิต ที่ผมรู้จัก นี่ก็ช่างตั้งข้อสมมติว่าตัวเองได้เป็นนู่นเป็นนี่ คงเหมือนตอนที่สมัครลงแข่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คงสมมติว่าชนะแล้วจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่ สุดท้ายเพื่อนไม่เลือกเอาซะงั้น เสียหน้าอดีต รมช.สาธารณสุข และ สส. หลายสมัย จริงๆ มันคงต้องมีอะไรที่ใครๆ ก็ขยาด
ตอนเป็น รมช.ก็ไปขอแซงคิวเพื่อน บอกว่า ขอเป็นสองปีแล้วแบ่งกัน สุดท้ายอยู่ยาวคร้าบสี่ปี
ย้อนกลับไปอีก ปากบอกไม่ร่วมรัฐบาลลุงตู่ เอาเข้าจริง วิ่งในพรรคเท้าขวิด
แล้ววันนี้จะมาอวดอ้างสรรพคุณอะไรครับ
เอาตัวเองหลุดจากรูปแบบการเมืองล้าหลังเถอะครับ วิจารณ์ตรงๆ ไม่ต้องอวดอ้าง มันมีคุณค่ากว่าเยอะ 💙1. ปชป. มีเสียงไม่พอเป็น นรม. จัดรัฐบาลเองไม่ได้
2. ปชป. ไม่ได้รับเชิญร่วมรัฐบาล
3. ปชป. ไม่เคยทำสำเร็จ ผลเลือกตั้งเป็นหลักฐานไม่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน
4. เป็นการสมมติที่ไม่มีวันเป็นจริง เพราะ ประชาชน ตัดสินให้ ปชป. ไม่ได้เป็นรัฐบาล