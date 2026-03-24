ภท.ชงญัตติด่วนวิกฤตน้ำมัน พร้อมมีมติให้ สส.หาข้าวกินเองวันประชุม ไร้ปัญหายกเลิกค่าอาหาร

“ภูมิใจไทย” ชงญัตติด่วนรับมือวิกฤตน้ำมัน มีมติดูแลอาหารตัวเองวันประชุม ไม่ติดถ้าจะยกเลิก ยก “อาสพลธ์” สส.ศรีสะเกษ ของพรรคเคยเสนอยกเลิกตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว
เมื่อเวลา 16.25 น. วันที่ 24 มี.ค. ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรคว่า ในส่วนของงานสภาได้รับการประสานว่าในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค.) จะเป็นการหารือเพื่อกำหนดกรอบการทำงานหรือเทอมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเท่าที่ได้รับการประสานจากหลายพรรคการเมือง จะมีการยื่นญัตติด่วนเพื่อพูดคุยในประเด็นเรื่องของน้ำมัน ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยื่นญัตติด่วนเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน รวมถึงจะมีตัวแทน สส.ของพรรคอภิปรายในเรื่องนี้ด้วย
นอกจากนี้ วันนี้พรรคภูมิใจไทยได้รับหนังสือจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือที่ส่งไปยังทุกพรรคการเมือง เพื่อสอบถามข้อคิดเห็นจากการที่มีสมาชิกหารือในที่ประชุมสภาเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารสส.ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้เคยมีการพูดคุยกันมาแล้ว โดยสส.ของพรรคภูมิใจไทยที่เคยเสนอ คือ นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เคยเสนอเอาไว้ตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว วันนี้ทางพรรคภูมิใจไทยจึงหยิบยกประเด็นดังกล่าวหารือ โดยมีมติยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยจะดูแลตัวเองในเรื่องของการรับประทานอาหารในช่วงการประชุม เราไม่ติดขัดในเรื่องของการยกเลิก และพร้อมดูแลตัวเองอยู่แล้ว ย้ำว่าที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลย เพราะส่วนใหญ่สมาชิกพรรคจะมีการนำอาหารมารับประทานกันเองอยู่เรื่อยๆ ส่วนประเด็นลดจำนวนผู้ช่วย สส.และตัดบำเหน็จบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภานั้น ไม่ได้มีการพูดคุยในที่ประชุม
เมื่อถามว่า ในที่ประชุมได้มีการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของสส. ที่จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ แต่เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของงานสภาเท่านั้น และในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องไทม์ไลน์รัฐบาลใหม่แต่อย่างใด