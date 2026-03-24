กธ.ร่วมชงญัตติวิกฤติพลังงาน “อรรถกร” ซัดปัญหาลามทั้งประเทศ "ธรรมนัส” กำชับ 58 สส.ลุยเต็มสูบ

“กล้าธรรม” ร่วมชงญัตติด่วนถกวิกฤติพลังงาน “อรรถกร” ซัดปัญหาลามทั้งประเทศ กระทบค่าครองชีพคนไทยหนัก ด้าน “ร.อ.ธรรมนัส”กำชับ 58 สส.ลุยทำหน้าที่เต็มสูบ ย้ำฝ่ายค้านก็สวยหล่อได้ ถ้าพูดความจริงเพื่อแก้ปัญหาให้ ปชช.
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.เวลา 17.00 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) อย่างไม่เป็นทางการนัดแรกว่า ในส่วนของพรรคกล้าธรรม นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ จะร่วมยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุม ในวันที่ 25 มี.ค.เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั้งประเทศ
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรม มีความตั้งใจจะเสนอญัตติดังกล่าวมาตั้งแต่การประชุมสภาเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประธานสภาฯ สั่งปิดการประชุมก่อน โดยในวันพรุ่งนี้ สส.ของพรรคจำนวนมากมีความประสงค์จะอภิปรายในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง
“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้กำชับ สส.ในพรรคให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์ โดยระบุว่า พรรคกล้าธรรมมี สส.ถึง 58 คน ไม่ใช่พรรคขนาดเล็ก จึงต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้าน ไม่ใช่ฝ่ายแค้น โดยการเป็น สส.ฝ่ายค้านก็หล่อและสวยได้ เพราะเราจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงจัง ดังนั้น เนื้อหาที่จะอภิปรายในสภาจะต้องเป็นข้อเท็จจริง และสะท้อนปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง”