“ซาบีดา” เผย “พ่อชาดา” อาการดีขึ้น กำลังใจดีอยู่ได้อีก 100 ปี

“ซาบีดา” เผยอาการป่วย “ชาดา” ดีขึ้น บอกกำลังใจดี อยู่ได้อีก 100 ปี
วันที่ 24 มี.ค.ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงอาการป่วยของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี บิดา หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายชาดา โพสต์ เฟซบุ๊กตัดพ้อถึงอาการป่วยของตัวเองว่า “ปวดคอไม่รู้จะอยู่ถึงปี 2570 หรือไม่” ว่า ตอนนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นแล้ว รักษาไปตามอาการ ขณะนี้ได้ทำการรักษาด้วยการดามคอ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเป็นอาการป่วยหนักเลยใช่หรือไม่นางสาวซาบีดา ระบุว่าหากสังเกตเวลาหันคอจะต้องหันทั้งตัว จะไม่หันแค่คอ แต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะกำลังใจดีมาก
เมื่อถามว่า อาการนายชาดา สามารถสบายใจได้ไม่อันตรายเหมือนที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กใช่หรือไม่ นางสาวซาบีดา ยอมรับว่าไม่อันตราย สามารถอยู่ต่อได้อีกถึง 100 ปี