ทสท.ระส่ำ! 'โภคิน-ดิเรกฤทธิ์' นำทีมไขก๊อก เซ่นปม 'ชัชวาล' โหวตสวนมติพรรค

'โภคิน-ดิเรกฤทธิ์' นำทีมแกนนำไทยสร้างไทย ลาออกจากพรรคยกแผง เซ่นปม 'ชัชวาล' โหวตสวนมติพรรค จี้สอบจริยธรรมหวั่นขัดอุดมการณ์การเมืองสุจริต
นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ และนายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ รักษาการรองเลขาธิการพรรค รวมถึงนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ที่ปรึกษาและแกนนำพรรค ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค และตำแหน่งทุกตำแหน่งภายในพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ โดยมีสาเหตุมาจากกรณีที่นายชัชวาล แพทยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี(ด้วยการงดออกเสียง) ขัดกับมติของคณะกรรมการบริหารพรรคที่กำหนดให้ร่วมรัฐบาล
แถลงการณ์ระบุว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้รักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ประธานคณะกรรมการ และสมาชิกพรรคบางส่วน เกิดความไม่สบายใจและมีข้อสงสัยต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการดำเนินการในช่วงการเลือกตั้ง ที่อาจขัดต่ออุดมการณ์หลักของพรรค ซึ่งเน้นการเมืองสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทา
ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนมติพรรคอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้อ้างถึงมติในอดีตของพรรคที่ระบุว่า การฝ่าฝืนมติพรรคโดยไม่สุจริตถือเป็นความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง และอาจต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาต่อไป