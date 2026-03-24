“สว.ปฏิมา” แจงปลูกผักบนดาดฟ้ากินเอง จึงแนะ ปชช.ทำตาม มั่นใจหากไม่มีน้ำมัน-ไฟฟ้าใช้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยได้

“สว.ปฏิมา” แจงแนะปลูกผัก-เลี้ยงไก่-เลี้ยงปลา ไม่มีเจตนาทำให้เข้าใจทางลบ ที่บอกได้เพราะปลูกผักบนดาดฟ้ากินเอง เชื่อหากไม่มีน้ำมัน-ไฟฟ้า ใช้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยได้
วันที่ 24 มี.ค. นายปฏิมา จีระแพทย์ สว.แถลงชี้แจงกรณีที่อภิปรายในวาระเร่งด่วน เรื่องขอให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาผลกระทบต่อประเทศไทยจากกรณีการสู้รบ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในที่ประชุมวุฒิสภามเมื่อวันที่ 23 มี.ค.โดยแนะให้ประชาชนปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทามกลางวิกฤตพลังงาน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ว่า เจตนาของตนที่พูดออกไป เพื่อให้ประชาชน ตระหนักว่าหากเกิดวิกฤตจริงๆ เพราะหากทุกคนจำช่วงโควิด-19 ได้ ที่ทุกคนไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้ แม้จะมีน้ำมัน คนเมืองที่อยู่คอนโดใน กทม.ลำบากกันหมด แต่พี่น้องต่างจังหวัด แม้จะมีที่ดินไม่มาก ก็สามารถปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยไม่มีปัญหา นั่นคือเจตนารมณ์ของตนในการอภิปราย เพราะเห็นว่าเวลานี้ เรามีปัญหาเรื่องพลังงาน จึงทำให้มีปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น เราจึงจำเป็นที่ต้องหาทางออก เพื่อช่วยเหลือตัวเอง
"ผมสามารถให้คำแนะนำหรือสอนได้ เพราะผมก็ปลูกผักในกล่องโฟม บ้านพักของผมก็ไม่มีที่ดิน แต่เป็นอาคารก็ปลูกผักในกล่องโฟมบนดาดฟ้า 5 กล่อง ไม่ใช่ว่าจะรับประทานแต่ผักเพียงอย่างเดียว อย่างน้อยผมปลูกผักก็สามารถปลูกอย่างอื่นได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อผัก นี่คือทางออกที่ผมอยากเอาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาย้ำอีกครั้ง ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเอาตัวรอด เพราะเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเราได้" นายปฏิมา กล่าว
นายปฏิมา กล่าวต่อว่า ตนไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ทุกคนเข้าใจในทางลบ แต่ตนเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออกให้กับประชาชน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด จนทำให้เราอยู่อย่างลำบาก หากไม่มีน้ำมัน ไม่มีไฟฟ้า แต่ยังมีสงครามอยู่ จึงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรายังดำรงชีพอยู่ได้