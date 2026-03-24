ฝ่ายค้านคุยกันนัดแรก จ่อยื่นญัตติด่วนถกพลังงาน ประสาน ภท.แล้ว ไม่กังวลปิดสภาหนี

ประชุมฝ่ายค้ายนัดแรก ไม่เป็นทางการ จ่อตั้งญัตติด่วน หารือวิกฤติพลังงาน “พริษฐ์” บอกประสาน ภท. แล้ว ไม่กังวลถูกปิดประชุมก่อน พร้อมเตรียมสส.อภิปรายวางประเด็นสถานการณ์พลังงาน-การปรับขึ้นราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มี.ค.เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) อย่างไม่เป็นทางการ นัดแรก โดยมีตัวแทน 5 พรรคการเมืองเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พรรคประชาชน นำโดย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษก พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค นายพศิน ปิตุเตชะ สส.ระยอง รวมถึงนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี และตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทย
โดยนายพริษฐ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของฝ่ายค้าน ซึ่งมี 5 พรรคการเมืองไม่ได้โหวตเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี โดยการประชุมไม่เป็นทางการ จะประชุมจนกว่าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.)เสร็จสิ้น และมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จึงจะสามารถประธานวิปฝ่ายค้านได้ แต่ระหว่างนี้อยากให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการลักษณะนี้ เพื่อหารือวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปก่อน
จากนั้น เวลา 11.00 น. นายพริษฐ์ แถลงผลการประชุมว่า 5 พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันที่จะยื่นญัตติด่วนด้วยวาจาต่อที่ประชุม ในวันที่ 25 มี.ค. เพื่อให้สส.มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลถึงวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เบื้องต้นได้ประสานกับนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทยไว้แล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะได้พิจารณาญัตติดังกล่าว โดยไม่กังวลว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ จะไม่ให้พิจารณา เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พบว่ามีการปิดประชุมไปก่อน ทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาชนได้เตรียมสส.ที่จะอภิปรายในญัตติดังกล่าวไว้แล้ว และเตรียมประเด็นที่จะอภิปราย อาทิ สถานการณ์น้ำมันของโลก และในประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน การตรีงราคา รวมถึงการปรับเพดานราคาน้ำมันภายในประเทศ ที่ตนมองว่ารัฐบาลควรมีนโยบายหรือมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีกระทบกับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มอาชีพที่ใช้น้ำมัน และกลุ่มขนส่ง เป็นต้น
“ในปัญหาวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้น ผมมองว่าหากรัฐบาลบริหารด้วยความโปร่งใสไม่จำเป็นต้องกลัวการตอบคำถามของพรรคฝ่ายค้าน กระดุมเม็ดแรกที่ย้ำมาตลอดคือ พูดความจริงกับประชาชน เพราะเห็นว่ามีหลายกรณีที่คำพูดของนายกฯ สวนทางกับความจริง เช่น สาเหตุที่น้ำมันขาดแคลนเพราะประชาชนเติมมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงพบว่านอกจากประเด็นดังกล่าวยังมีการส่งน้ำมันให้ปั๊มน้อยลง หรือกรณีไม่มีไอ้โม่งกักตุน แต่ข้อเท็จจริงพบการกักตุนน้ำมันจำนวนมากที่จ.อ่างทอง และพบการขายเกินราคา” นายพริษฐ์ กล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นพรรคฝ่ายค้านเตรียมเสนอประธานสภาฯ พิจารณากำนดการประชุมสภาฯ ในวันที่ 26 มี.ค. เพราะไม่มีเหตุผลใดที่สัปดาห์นี้จะนัดประชุมสภาฯ เพียงวันเดียว อีกทั้งขณะนี้ประเทศมีหลายปัญหาที่สภาฯ ควรเป็นพื้นที่ช่วยหาทางออก ซึ่งหากประธานสภาฯ เปลี่ยนใจสามารถเปิดประชุมในวันดังกล่าวได้
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่าผลการประชุมยังได้เห็นร่วมกันว่า ในการประชุมสภาฯ สัปดาห์หน้านั้น จะขอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย กมธ. วิสามัญเพื่อศึกษาการรับมือผลกระทบสงครามอิหร่าน-สหรัฐอเมริกา กมธ.วิสามัญเกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรร กมธ.วิสามัญชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น กรณีน้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ กมธ.วิสามัญศึกษากำกับการใช้กัญชา โดยญัตติดังกล่าวได้ยื่นไว้ทั้งหมดแล้ว รวมถึงจะหารือถึงการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระกระทู้ แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา แต่อยากให้ครม.รักษาการได้ตอบในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นจะหารือเพื่อขอให้เพิ่มวันประชุมสภาฯ ในวันศุกร์ จำนวน 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดย สส. หรือ ภาคประชาชนที่ค้างอยู่