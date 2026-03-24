"ไอติม" เมินวิจารณ์โผ ครม.รอให้ชัดเจนก่อน มุ่งจัดทัพ สส.เตรียมชำแหละนโยบายรัฐบาล

โฆษก ปชน.ปัดวิจารณ์ โผ ครม.รอให้นิ่งก่อน พร้อมเตรียมขุนพลชำแหละนโยบายรัฐบาล มองเป็นโอกาสตรวจการบ้านรัฐบาลใหม่
วันนี้(24 มี.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ออกมาล่าสุด เนื่องจากมองว่ายังมีความไม่ชัดเจน ดังนั้นจะรอให้ชัดเจนก่อน ขณะที่รัฐบาลใหม่เตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ในวันที่ 7 เม.ย. นี้ นั้น เป็นโอกาสที่ดีที่พรรคการเมืองจะตรวจการบ้านของรัฐบาล ว่าจะเป็นไปตามที่ได้หาเสียงและแถลงไว้กับประชาชนหรือไม่ รวมถึงจะเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือใช้เวลาในการแก้ปัญหาในระยะ 4 ปี วันนี้ที่ประชุมพรรคฝ่ายค้าน ได้พูดคุยเบื้องต้นแล้ว แต่ต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้ง จึงจะแสดงความเห็นในตัวนโยบายได้
“ขณะนี้พรรคประชาชนให้ สส.เสนอตัวว่าจะอภิปรายในประเด็นใด ด้านใดบ้าง ยืนยันว่าพรรคประชาชนจะตรวจสอบรัฐบาลในทุกมิติ” นายพริษฐ์ กล่าว