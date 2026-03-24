ศธ.สั่งพักราชการครูพละล่วงละเมิดนักเรียน พร้อมส่งนักจิตวิทยาดูแลสภาพจิตใจเด็ก

“อัยรินทร์” รองโฆษกรัฐบาล เผย ศธ.สั่งพักราชการครูพละล่วงละเมิดนักเรียน พร้อมส่งนักจิตวิทยาดูแลสภาพจิตใจนักเรียน ย้ำไม่มีใครช่วยเหลือแทรกแซงการตรวจสอบ เดินหน้าเอาผิดทั้งวินัยและอาญา
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว กรณีครูพละศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดนักเรียนในโรงเรียนหลายครั้ง กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที เนื่องจากการกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างร้ายแรง อีกทั้ง ยังขัดต่อนโยบาย “เรียนดี มีคุณธรรม” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นย้ำให้โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุด
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด โดยเขตพื้นที่ฯ ได้ออกคำสั่งให้ครูพละคนดังกล่าวพักราชการไว้ก่อน พร้อมทั้ง ได้ส่งนักจิตวิทยาโรงเรียนลงพื้นที่ดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและผู้ปกครองแล้ว และจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ดำเนินคดีในข้อหาอนาจารตามที่ผู้ปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้ว
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งให้กำกับ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของนักเรียนเป็นสำคัญ และดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาด รวมทั้งหากพบผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีพฤติการณ์ปล่อยปละละเลย ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก สำหรับข้อกังวลเรื่องความไม่ยุติธรรมในการดำเนินคดี ขอยีนยันว่า ไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาแทรกแซงขบวนการตรวจสอบข้อเท็จ หากตรวจสอบพบความผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด