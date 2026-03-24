"วีระยุทธ" เตรียมแฉไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน กลางสภาพรุ่งนี้ เปิดญัตติด่วนด้วยวาจาจี้รัฐบาลแจงข้อมูล

"วีระยุทธ" เตรียมแฉข้อมูลไอ้โม่งกักตุนน้ำมันพรุ่งนี้ จัดทัพ 30 สส.ร่วมอภิปรายญัตติด่วน แง้มวงสภา รัฐบาลให้สัญญาณดี จี้เปิดข้อมูลน้ำมันให้ประชาชนทราบ หลัง “พิพัฒน์“ ให้คำมั่นอาทิตย์หน้า จัดเต็มเติมได้ทุกที่ แนะแก้ปัญหาเฉพาะจุดช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยด้วย
วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงวิกฤตน้ำมัน จากสถานการณ์การสู้รบของตะวันออกกลางขณะนี้ ว่า ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องด่วนที่พรรคประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง พรุ่งนี้เราจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่ออภิปรายเรื่องนี้และส่งผ่านข้อเสนอไปยังรัฐบาลมีการเตรียม สส. ร่วมอภิปรายกว่า 30 คน เพื่อสะท้อนปัญหาแต่ละภาคส่วน ตอนนี้รัฐบาลพูดเรื่องเอาน้ำมันสำรองออกมาหรือปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในระบบ แต่ยังเป็นปัญหาเฉพาะจุดสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยที่เสียงยังไปไม่ถึง เช่น ชาวนาชาวประมง หรือ พี่น้องไรเดอร์ เพราะมีต้นทุนรายวันการที่หาน้ำมันรายวันไม่ได้ถือว่าขาดเครื่องมือทำมาหากิน เราจึงอยากรวบรวมปัญหาในทุกภาค มาหารือในสภาเพื่อส่งผ่านข้อเสนอไปยังรัฐบาล
"ตอนนี้ความช่วยเหลือเราอยากให้ไปเฉพาะจุดมากขึ้น แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือแบบกวาดตรึงราคาแต่อยากให้ลงเฉพาะจุดหลัก เพราะเราเห็นแล้วว่าจุดที่เดือดร้อนอยู่ที่ไหนกันบ้าง” นายวีระยุทธ กล่าว
เมื่อถามว่าได้คุยฝั่งรัฐบาลแล้วหรือไม่ที่จะมีการเสนอญัตติในวันพรุ่งนี้ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ถือว่าช้าไปนิดนึง เพราะเราเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่เลื่อนมาสัปดาห์นี้เท่าที่ได้รับสัญญาณฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและจะมีคนร่วมอภิปรายด้วยจะอยากชวนชวนให้ติดตาม เพราะจะได้เห็นมุมมองจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ส่วนที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงว่าสัปดาห์หน้าจะต้องมีน้ำมันทุกปั๊มนั้น นายวีระยุทธ กล่าวว่า เรื่องข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่เราเรียกร้องมาตลอด สิ่งที่จะทำให้ประชาชนคลายความตื่นตระหนกได้คือการเปิดเผยข้อมูล ว่าจะเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มไหนเพื่อวางแผนชีวิต เมื่อ 2 วันก่อนกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานประกาศจะทำแอพพลิเคชั่น Fuel Now (เชื้อเพลิงเดี๋ยวนี้) เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนแต่ถึงวันนี้ยังไม่เห็น จึงอยากให้เร่งรัดตรงนี้เหมืนกัน
นายวีระยุทธ ยังกล่าวว่า ที่กังวลต่อมาคือในเรื่องของภาคการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัญหาต้นตอที่ทำให้เกษตรกรเพาะปลูกไม่ได้ แม้จะมีโครงการธงฟ้าธงเขียว ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่อภิปราย ต่อให้มีความช่วยเหลือไปถึงเกษตรกรแต่ก็ไปถึงในสัดส่วนที่จำกัดโครงการธงเขียวที่ผ่านมาช่วยไปได้ 5 ล้านกิโลกรัมแต่ปุ๋ยที่เราต้องใช้ทั้งประเทศคือ 5 ล้านตันต่อปี โครงการนี้ช่วยได้แค่ 0.1% เท่านั้น จึงคิดว่าเป็นโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ไม่ถึงเกษตรกรวงกว้าง
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนมองทางรอดเรื่องนี้และมีข้อเสนอแนะอย่างไร หลังมีรายงานตะวันออกกลางเตรียมงดส่งน้ำมันให้เอเชีย นายวีระยุทธ กล่าวว่า ถ้าระยะสั้นเฉพาะหน้าคือการกระจายน้ำมันให้ทั่วถึง หากมีน้ำมันสำรองร้อยกว่าวันตามที่รัฐบาลยืนยันคิดว่าจะผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ แต่เรื่องการกระจายน้ำมันและเปิดเผยข้อมูลจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่น
"ทุกวันนี้ประชาชนยังถามคำถามที่รัฐบาลไม่ได้ตอบว่าจะเติมน้ำมันได้ที่ไหน การเปิดเผยข้อมูลมีประโยชน์ 2 อย่าง คือ ทำให้ประชาชนมั่นใจในชีวิตประจำวันและจะเป็นความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ว่าช่องโหว่และจุดที่หายไปหรือโม่งมีจริงหรือไม่“ นายวีระยุทธ กล่าว
เมื่อถามว่าได้รับร้องเรียนเรื่องไอ้โม่งมาที่พรรคประชาชนบ้างหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ตอนนี้มีหลายจุดที่เราได้รับข้อมูลมา ขอให้รอดูในการอภิปรายพรุ่งนี้ ซึ่งเราจะนำมาเปิดเผย