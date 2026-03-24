ปชน.ตั้งตารอชำแหละนโยบาย "อนุทิน 2" เตรียมสรุปบทลงโทษ "งูเห่าอุดร" เห็นใจคนลงคะแนนที่ถูกทรยศ

“วีระยุทธ” เผยพรรคประชาชนตั้งตารอชำแหละนโยบายรัฐบาล "อนุทิน" กั๊กตอบหลังถูกถามเห็นโผ ครม.แล้วคิดอย่างไร ขณะปัญหางูเห่าอุดรฯ เตรียมข้อสรุปบทลงโทษวันนี้ เพื่อกู้ความศรัทธา อ้างเห็นใจประชาชนที่เคยลงคะแนนให้แต่ถูกทรยศ
วันที่ 24 มี.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า เข้าใจว่าจำนวนตัวเลข ครม. ยังไม่นิ่ง กำลังตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ตนขอรอชื่อคนนิ่งก่อน เราเตรียมการอภิปรายนโยบายรัฐบาลแล้ว เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเริ่มเตรียมความพร้อมกันแล้ว วันนี้ในที่ประชุม สส.พรรคประชาชนก็มีการคุยกันถึงขั้นว่าถ้ามีการแถลงนโยบายรัฐบาล พรรคประชาชนจะพูดเรื่องอะไรกันบ้าง ตอนนี้เตรียมอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องญัตติด่วนเรื่องวิกฤตน้ำมัน และเตรียมเรื่องการอภิปรายนโยบายรัฐบาล
เมื่อถามว่าประเด็นหลักๆที่พรรคประชาชนผลักดัน เช่น ประกันสังคม พอได้เห็นโฉมหน้าอย่างนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว ถือว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ขอรอดูที่เขาแถลงนโยบายก่อนแล้วกัน เพราะตัวนโยบายจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นไม้บรรทัด ว่าสุดท้ายรัฐบาลจะทำอะไร แล้วเราเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร
เมื่อถามว่าในที่ประชุมวันนี้ จะมีการเคาะเรื่องบทลงโทษนายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 ที่เป็นงูเห่าหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า เป็นหนึ่งในวาระที่เราจะคุยกับ สส.ในวันนี้
เมื่อถามว่าส่วนตัวได้มีการคุยกับนายสุริยาหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า เดี๋ยวมีคณะทำงานที่เขาพูดคุยกับนายสุริยา แล้วจะมารายงานและสรุปกันในวันนี้ ในที่ประชุม สส.
ส่วนที่มีรายงานว่านายสุริยาติดหนี้สินจนทำให้ต้องรับเงินเป็นงูเห่า นายวีระยุทธ กล่าวว่า ขอประเมินก่อน แล้วคงจะมีข้อสรุปออกมาในวันนี้
เมื่อถามว่าจะมีการโน้มน้าวให้กลับมาพรรคประชาชนหรือไม่ นายวีระยุทธ กล่าวว่า ขอรอดูข้อสรุปวันนี้ก่อน ที่ประชุม สส.จะมีการคุยกันต่อ ยืนยันว่าบทลงโทษจะเป็นที่น่าพอใจสำหรับแฟนคลับพรรคประชาชน เนื่องจากเราคำนึงถึงเสียงของประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวอุดรธานีที่ฝากความหวังไว้กับเรา
“พอเรากลับไปดูคลิปย้อนหลัง ต้องบอกว่าเราเห็นใจและเข้าใจประชาชนพี่น้องชาวอุดรธานี เขต 7 มาก และยังอยากทำให้พรรคประชาชนเป็นความหวังต่อไป” นายวีระยุทธ กล่าว
เมื่อถามว่าแกนนำรู้สึกอย่างไรกันบ้าง เพราะทุกคนลงไปช่วยลงหาเสียงหมดเลย นายวีระยุทธกล่าวว่า เป็นเขตที่เราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆ อย่างไรก็จะมีมาตรการเชิงรุกต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในอนาคต