“อนุทิน” เผยโผ ครม.เรียบร้อยแล้ว “ปกรณ์” รองนายกฯ เมินตอบน้ำมันขึ้นลิตรละ 2 บาท

“อนุทิน” รับโผ ครม.เรียบร้อยทุกอย่างแล้ว พยักหน้ารับ “ปกรณ์” นั่งรองนายกฯ ดูกฎหมาย แต่ไม่ตอบเรื่องน้ำมัน หลังราคาพุ่งลิตรละ 2 บาท
วันที่ 24 มี.ค. ที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โดยผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามในหลายประเด็น ทั้งรายชื่อคณะรัฐมนตรี ที่ครบแล้ว แต่ไม่มีชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รวมถึงมีการปรากฏชื่อ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขากฤษฎีกา มานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแทน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ได้ก้มลงเก็บวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่หล่นลง
ผู้สื่อข่าวจึงได้มีการถามย้ำอีกครั้ง ว่ามีชื่อนายปกรณ์มานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายกฯ ยังคงไม่ตอบคำถาม แต่ได้พยักหน้า 2-3 ครั้ง พร้อมกับยิ้ม
เมื่อถามว่า ครม.ใกล้แล้วเสร็จ และเตรียมนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ แล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามถึงที่วานนี้ (23มี.ค.69) มีการเรียกผู้ประกอบการเข้าหารือและกำชับให้ทุกสถานีบริการน้ำมันห้ามน้ำมันขาด แต่ ล่าสุดราคาน้ำมันที่การปรับขึ้นลิตรละ 2 บาท จะมีการสั่งตรึงราคาหรือไม่ แต่นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบคำถามดังกล่าว.