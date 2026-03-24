“ยศชนัน” เผยสัมมนาพรรควันนี้ เน้น สส.ทำความรู้จักกัน วางแนวทางรับมือวิกฤตพลังงาน แก้ปากท้องประชาชน

“ยศชนัน” เผยสัมมนาพรรควันนี้ เน้นให้ สส.ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังปัญหา และข้อเสนอด้านพลังงาน หลังให้แต่ละคนลงพื้นที่วางแนวทางเตรียมความพร้อม 3 มิติรับวิกฤต ก่อนส่งภาครัฐแก้ปัญหาให้ประชาชน
วันที่ 24 มี.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมสัมมนาในวันนี้ ว่า มี สส.ใหม่ค่อนข้างมาก โดยจะอัปเดตกฎระเบียบต่าง ๆ และแนวทางที่พรรคมองไว้ในอนาคต การสัมมนารอบนี้น่าจะทำให้ บุคลากรของพรรคได้ทำความรู้จักกัน ซึ่งการพูดคุยในวันนี้ จะมีการบรรยายถึงแนวทาง ในการทำงาน 4 ปี โดยผู้มีประสบการณ์ก็จะมาแชร์องค์ความรู้ และแนวทางการเสนอญัตติต่าง ๆ พรรคเพื่อไทยมองเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมา 20 ปีแล้ว รวมถึงการพูดคุยเรื่องพลังงาน และสงครามต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่วนตัวประเมินไว้ และพูดคุยที่พรรคตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว โดยประเมินเป็นฉากทัศน์ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจบ แต่ไม่จบ ดังนั้น ในฉากทัศน์ที่ร้ายแรงที่สุด ภาครัฐ และกระทรวงต่าง ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อม ซึ่งตนเองดูมาใน 3 มิติ คือ มิติแรก ด้านปัจจัยสี่ เกี่ยวกับอาหาร น้ำต่างๆ ที่จะมีปัญหาได้หากสถานการณ์ยืดเยื้อ ที่อยู่อาศัย ราคาค่าน้ำค่าไฟ การคมนาคมขนส่ง ยารักษาโรค ที่ได้พูดคุยกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เริ่มมีการตรวจสอบ ว่า จะมียาอะไรขาดแคลนบ้าง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอแนวทางให้กับภาครัฐ ว่า หากยาขาดแคลนแล้วจะต้องทำอย่างไร แต่ขณะนี้ยังไม่ขาดแคลน ยังซื้อขายกันได้ตามปกติ ซึ่งการเตรียมพร้อมเหล่านี้ เพื่อให้รับมือได้ หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ขณะเดียวกัน จะเป็นการเพิ่มโอกาสใช้ยาจากไทย ซึ่งปัจจุบัน สปสช. พยายามนำสมุนไพรมาใช้ทดแทนในบางเรื่อง ส่วนเรื่องเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งขณะนี้เริ่มพูดถึงกันแล้ว
มิติที่สอง เรื่องการเรียงความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มแรก คือ กลุ่มเปราะบาง ไล่เรียงตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้คนสามารถอยู่ดีกินดีได้ ตรึงราคาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด
มิติที่สาม มิติของอนาคต ซึ่งสามารถเริ่มได้เลย วันนี้การนำพลังงานทดแทนมาใช้ ทั้งโซลาร์ อีวี ไม่ได้ใช้ตรงไปตรงมา ต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยี จะต้องไปดู ว่า มีอะไรที่สามารถทำเรื่องนี้ทดแทนเพิ่มเติมได้บ้าง รวมถึงการหาซัพพลายเชนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในยามฉุกเฉิน ซึ่งสามารถพูดคุยเพิ่มเติมได้เลย โดยทั้ง 3 มิตินี้ในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชน วันนี้แต่ละคนก็จะรวบรวมบางส่วนเข้ามา ซึ่งจะมีแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละมิติ โดยการทำงานหลังบ้านพยายามส่งข้อมูลหลายอย่าง เพื่อแนะนำ และให้สามารถลงมือทำได้ ทั้งคนรู้จักที่อยู่ในภาครัฐ รวมถึงรัฐบาล เพื่อให้ข้อมูลในเชิงพื้นที่ และในวันพรุ่งนี้น่าจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมที่สภา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
นายยศชนัน ยังเปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทย ได้เตรียมญัตติขอหารือเรื่องน้ำมันไว้ และความจริงแล้วเตรียมไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งแม้ไม่ได้พูดแต่สามารถทำได้เลย และแนวทางที่พูดมาทั้งหมดนี้สามารถทำในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เลย ซึ่งมีการสำรวจความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยดูแลอยู่แล้ว และความจริงแล้วการประชุมในวันนี้ ควรจะเป็นแบบสบาย ๆ
ส่วนกรณีราคาน้ำมันขณะนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่จะกระทบไปถึงระบบขนส่ง และอีกหลายอย่าง นายยศชนัน กล่าวว่า วันนี้เดือดร้อนจริง ๆ มองเห็นแล้วว่าในหลายที่ต่าง ๆ มีปัญหาพอสมควร ที่พูด ว่า วันนี้สบาย คือ การทำให้บรรยากาศการแชร์ข้อมูลสามารถทำได้อย่างเข้มข้นจริง โดยจะให้ สส.ในพื้นที่มาพูดคุย เรื่องปากท้อง และวิกฤตที่เกิดขึ้น ซึ่งน่าจะอยู่ด้วยกันทั้งวัน ขณะเดียวกันก็ต้องจับตามองในแต่ละจุดแบบวันต่อวัน สำหรับเรื่องต่างประเทศ ก็ต้องให้การดูแลเหมือนเดิม แม้วันนี้เราดูแลคนในประเทศไทย แต่ก็ยังมีคนไทยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ด้วย พรรคเพื่อไทยก็มีเครือข่าย เพราะก่อนหน้านี้ก็ดูกระทรวงการต่างประเทศมา ก็ต้องตรวจสอบว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง และคงสะท้อนประเด็นเหล่านี้ให้รัฐบาล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข