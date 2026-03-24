"จุลพันธ์" ยันแบ่งเก้าอี้ รมต.เพื่อไทยลงตัว ไร้แรงกระเพื่อม กระแสข่าวไม่พอใจแค่คนภายนอกคาดหารณ์

"จุลพันธ์" ยัน "เพื่อไทย" ไร้แรงกระเพื่อม โผ ครม. "อนุทิน 2" ย้ำจัดสรรตำแหน่งลงตัว-รอขั้นตอนนายกฯ มั่นใจทุกคนคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการคัดกรองมาอย่างดี
วันนี้ (24 มี.ค.69) ที่โรงแรม เอสซี ปาร์ค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่า สส.ภายในพรรคเพื่อไทยแสดงความไม่พอใจในการจัดโผคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุทิน 2 ว่า ไม่มี เป็นการคาดการณ์จากภายนอก กระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีการเจรจา และต้องดูตัวบุคคลที่สามารถทำงานได้ในกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีการดูในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมไปถึงการขับเคลื่อนกระทรวงและนโยบาย หลังจากนั้นจะต้องพิจารณาตัวบุคคลซึ่งแน่นอนว่าตำแหน่งมีน้อยคนมีเยอะ ก็ไม่ได้ทุกคน ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ ในขณะนี้ในพรรคก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหว หรือสั่นไหวอะไร ทุกคนยังรักและสามัคคี ก่อนย้ำว่าเป็นการคาดการณ์จากคนภายนอกที่มองเข้ามาว่าอาจจะมีคนไม่พอใจ แต่ในข้อเท็จจริงภายในพรรคก็มาประชุมกันครบถ้วน ทุกคนพร้อมที่จะขับเคลื่อนพรรคเดินหน้านโยบาย และขับเคลื่อนความเป็นรัฐบาล และขอย้ำอีกครั้งว่าทุกคนสามัคคีกัน
เมื่อถามย้ำว่าจากกระแสข่าวดังกล่าวไม่ใช่ความรู้สึกของคนภายในพรรคใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องความไม่พอใจ ตอนนี้ไม่มีใครที่ยังไม่ได้รับโอกาส บทบาทหน้าที่ ในความเป็นตัวแทนประชาชนและการทำงานด้านอื่นๆยังมี ในตำแหน่งที่เป็นองค์ประกอบเข้ามา ทั้งในตำแหน่งการเมืองและการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร โอกาสไม่ได้หมดไป ทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมกับพรรคอยู่แล้ว
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าบางคนน้อยใจ อาจจะออกจากพรรคไปนั้น นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า "ไม่มี"
เมื่อถามต่อว่าในฐานะหัวหน้าพรรคยืนยันได้ใช่หรือไม่ว่ายังสามารถบริหารจัดการความรู้สึกของ สส.ภายในพรรคได้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในช่วงของการจัดตำแหน่ง ทุกครั้งไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนี้ ก่อนที่จะมีการขยับจนลงตัวหรือตัดสินใจในการเลือกบุคลากร แน่นอนว่ามีการพูดคุยหารือและทุกคนพร้อมที่จะทำงาน บุคลากรในพรรคเพื่อไทยก็มีประสบการณ์ มีความรู้เยอะ หลายคนมีความพร้อม แต่สุดท้ายต้องตัดสินใจและเมื่อตัดสินใจแล้วทุกคนก็พร้อมเดินหน้าต่อ ทุกครั้งมีการปรึกษาหารือกันเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
ส่วนแต่รายชื่อที่ออกมา หลายคนก็มองว่าฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็มีลูกเทพเช่นกัน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ยังไม่จบกระบวนการ ตนไม่ขอพูดถึงรายชื่อ เพราะกระบวนการทั้งหมดในขณะนี้ พรรคเพื่อไทยดำเนินการในส่วนของพรรคเรียบร้อยในการส่งรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรี ส่วนกระบวนการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยเต็มของนายกรัฐมนตรี และเป็นเรื่องที่ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ เพราะฉะนั้น ณ จุดนี้ตนคงไม่พูดถึงรายชื่อที่ออกมา ถูกหรือไม่ตนไม่ขอยืนยัน
เมื่อถามว่าหากในรายชื่อรัฐมนตรีที่มีปัญหา ขณะนี้มีการส่งกลับมายังพรรคเพื่อไทยแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า ยังไม่มี เข้าใจว่ากระบวนการพึ่งเริ่มต้น ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและเลขาคณะรัฐมนตรี ตอนนี้ก็รอยืนยันได้อย่างเดียวว่าส่งชื่อให้กับนายกรัฐมนตรีแล้ว
เมื่อถามว่าได้ส่งรายชื่อของพรรคเพื่อไทยไปให้ตรวจสอบทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การตรวจคุณสมบัติเป็นกลไกที่ทางเลขาคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการ และเรามั่นใจว่าบุคลากรของเราสามารถทำงานได้ และเป็นรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีรับได้ ที่จะไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ เราต้องมั่นใจว่าคนที่มาอยู่ตรงนี้ เราผ่านกระบวนการคัดกรองมาหลายครั้ง ไม่ใช่ว่ามาถึงจุดนี้ได้โดยไม่ทำอะไรเลย การสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคยเป็นอดีตรัฐมนตรี มีการผ่านการคัดกรองคุณสมบัติมาแล้วหลายครั้ง เพราะฉะนั้นเราก็มีความมั่นใจอยู่
เมื่อถามว่าแต่การตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีในครั้งนี้ดูเหมือนจะเข้มข้นกว่าทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อสำรองหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตอนนี้คงไม่พูดถึงไม่สามารถเล่าได้ เป็นเรื่องที่ดำเนินการเรียบร้อย