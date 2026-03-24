"ยศชนัน" เผย ภท.รับไอเดียเพื่อไทยใส่ในนโยบายรัฐบาล ชูวิทยาศาสตร์กระดูกสันหลังใหม่ของไทย

"ยศชนัน" เผยคุยนโยบายรัฐบาลร่วมกับภูมิใจไทยลงตัวดี จ่อคุยแผน KPI ในวงสัมมนา พท.วันนี้ พร้อมผสานนโยบายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีกับแกนนำรัฐบาล ชี้เป็นกระดูกสันหลังใหม่ของไทย
วันที่ 24 มี.ค.ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการคุยนโยบายกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ลงตัวดีเพราะเอาปัญหาประเด็นที่ต้องปลดล็อค ใน 4 ปีและระยะสั้น รวมถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้ในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทยก็ยินดีให้ใส่นโยบายเข้าไปร่วมในนโยบายรัฐบาล จึงสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนได้ และสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้คือ KPI ตัวประเมินมาตรวัด ว่าสิ่งที่ทำจะเป็นนโยบายที่ทำได้จริง ที่เป็นผลประจักษ์ในเชิงพื้นที่ และผลประจักษ์ในเชิงภาพรวม การที่ปัจจุบันเราดูแลสังคมและทุน มนุษย์ที่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ชัดในแง่ระยะสั้น แต่เรื่องนี้ถ้าทำดีๆ จะแก้ปัญหาในระยะยาวและปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยพวกเรามีหลายคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ สำหรับนโยบายระยะกลาง อาจจะต้องย้ายมาระยะสั้น ก็ต้องพูดคุยกัน
เมื่อถามว่ามีนโยบายใดของพรรคเพื่อไทยที่ผสานเข้ากับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยได้บ้าง นายยศชนัน กล่าวว่าเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความชัดเจนมาก เพราะเรื่องนี้จำเป็นจะต้องเป็นกระดูกสันหลังใหม่ของประเทศ ทีสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เข้าไปช่วยทุกกระทรวงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยดูแล แต่สามารถนำเรื่องนี้มาดูแลในกระทรวงอื่นๆได้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ เพราะปัจจุบันไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ไม่สามารถทำงานแบบเดิมได้ ส่วนเรื่องสงครามเทคโนโลยี ต้องเตรียมความพร้อมให้กับบางอาชีพที่ต้องเพิ่มทักษะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ของคนไทย