"อนุทิน" นำทีมบวงสรวง "ตราแผ่นดิน" สน.พระราชวัง เสริมสิริมงคลตามฤกษ์ 09.09 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ นำบวงสรวง "ตราแผ่นดิน" ณ ศาลปู่ดำ - ตราแผ่นดิน สน.พระราชวัง เสริมสิริมงคลตามฤกษ์มงคล 09.09 น.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มี.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีบวงสรวง “ตราแผ่นดิน” ณ ศาลปู่ดำ - ตราแผ่นดิน สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมด้วย

โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรี ได้เข้าสักกาภระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลปู่ดำ ประกอบด้วย รูปยืนหลวงปู่มหาศิลา ตราแผ่นดิน พระภูมิเจ้าที่ ปู่ดำ และ พระแม่ธรณี ก่อนที่พราหมณ์ จะกล่าวโองการและทำพิธีบวงสรวง ตามเวลาบูชา ฤกษ์ 09.09 น.โดยในพิธีดังกล่าวได้จัดสำรับบวงทรวงเครื่อง 9 ถวายสักการะ ประกอบ ด้วยเครื่องคาว ผลไม้และขนมหวานนานาชนิด

หลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวัง เป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางกลับ





















