“ปกรณ์-บิ๊กดุลย์” ยื่นเอกสารประวัติ-คุณสมบัติต่อ สลค.แล้ว คาดไม่เกิน 9 เม.ย.โฉมหน้า ตรม. “อนุทิน 2” ชัด

“ปกรณ์-พล.ท.อดุลย์” ยื่นเอกสารตรวจสอบประวัติ-คุณสมบัติเป็น รมต.ที่ สลค.แล้ว ส่ง 8 หน่วยงานหลักตรวจสอบ คาด รัฐมนตรีเดิมใช้เวลาไม่นาน 6-9 เม.ย.นี้ น่าจะเห็นโฉมหน้า ครม.อนุทิน 2
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เช้าวันที่ 24 มี.ค.ทันทีที่เปิดทำการ มีรายงานว่า นายเวรของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมายื่นเอกสารคุณสมบัติและประวัติให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เมื่อวานนนี้ มีทีมงานของผู้ที่มีรายชื่อติดโผ ครม.อนุทิน 2 ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารประวัติแล้ว โดยคนสุดท้ายเป็นทีมงานของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ส่วน นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีรายชื่อติดโผรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ทีมมายื่นเอกสารแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรี แม้จะมี 8 หน่วยงานหลัก แต่หากเป็นคนเดิม ก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ยกเว้นรัฐมนตรีหน้าใหม่ ที่อาจมีขั้นตอนในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมีการคาดการณ์ว่าจะได้โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ช่วงวันที่ 6-9 เมษายนนี้