"เจ้ากรมโอ๋" เชื่อเกิดศึกชายแดนรอบ 3 แน่ หลังหน้าฝน-ใกล้เลือกตั้งกัมพูชาปี 70 เผยเขมรสั่งซื้ออาวุธยุโรปตะวันออกเพียบ

เจ้ากรมข่าวทหาร เชื่อรบเขมรรอบ 3 มีแน่ หลังหน้าฝน เผยเขมรสั่งซื้ออาวุธจากยุโรปตะวันออกเพียบ-ใกล้เลือกตั้ง 70 ทหารไทยอย่าประมาท มัวแต่ดีใจรบชนะ 2 ครั้ง ยันต้องเตรียมพร้อม
วันที่ 24 มี.ค.พลโท ธีรนันท์ นันทขว้าง เจ้ากรมข่าวทหารบก โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า มีคนกล่าวไว้ “No mission too difficult, no sacrifice too great, duty first.”
“ไม่มีภารกิจใดที่ยากเกินไป ไม่มีการเสียสละใดที่ยิ่งใหญ่เกินไป เพราะ หน้าที่ของเรานั้นเหนือสิ่งอื่นใด”
พร้อมระบุว่า วันนี้สถานการณ์ชายแดน ไทย-เขมร ดูจะมีทิศทางที่จะใช้กำลังทหารเข้าสู้รบลดลง แต่ไปเพิ่มในการเดินเกมที่ใช้ กฏหมายระหว่างประเทศ และใช้โลกล้อมไทย แต่โดนกระแสความขัดแย้ง สหรัฐฯ-อิสราเอล-อิหร่าน บดบัง แต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้ ว่าจะไม่มีการสู้รบโดยใช้กำลังทหารอีก
ปัจจัยที่ควรคำนึง 2 ประการใหญ่ๆ คือ
1) การที่เขมรสั่งซื้ออาวุธจำนวนมากจากหลายประเทศในยุโรปตะวันออก
2) เขมรจะมีการเลือกตั้งในปี 2570
เพราะฉะนั้น 2 ประเด็นนี้คือสิ่งบอกเหตุที่อาจจะนำไปสู่การใช้กำลังสู้รบบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 เพียงแต่ยังไม่เกิดแบบเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วน
4-5 เดือนจากนี้ไปหลังหน้าฝน คือเวลาที่ต้องจับตามอง เพราะฉะนั้น เราจึงประมาทไม่ได้
ทหารเราต้องกลับไปทำ 2 สิ่งนี้
1) ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ บทเรียนจากการรบทั่ง 2 ครั้งมาปรับปรุง แนวคิดในการใช้กำลังครั้งต่อไป
2) ฟื้นฟูทหาร และ สะสมอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการสู้รบครั้งต่อไป
ขอให้พวกเราอย่าประมาทมัวแต่ชื่นชม ดีใจกับการสู้รบ 2 ครั้งที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ คือสิ่งที่ทหารเราทุกนายต้องกลับมาเตรียมตัว…..Hooah!!!