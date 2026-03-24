“รสนา” หนุนเก็บ “กำไรลาภลอย” จากธุรกิจน้ำมัน เข้าชดเชยกองทุน ลดภาระประชาชน ชี้ กม.ให้อำนาจนายกฯ สั่งการได้

“รสนา” หนุนแนวคิด รมว.คลัง เก็บเงินจากกำไรลาภลอยของบริษัทน้ำมัน นำไปชดเชยกองทุนน้ำมันที่ติดลบมหาศาล แม้ยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับโดยตรง แต่ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน 2562 และ พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน 2516 ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงจุดยืนสนับสนุนแนวคิดของกระทรวงการคลังในการจัดเก็บ “กำไรลาภลอย” (Windfall Profit) จากธุรกิจน้ำมัน เพื่อนำไปบรรเทาภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และลดผลกระทบต่อประชาชนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น แม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายภาษีลาภลอยโดยตรง แต่สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ควบคู่กับพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ซึ่งให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน เพื่อจัดการกับกำไรส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต
“เชียร์ รมว.คลัง เก็บกำไรลาภลอยจากค่าการกลั่น และ กำไรสต๊อกน้ำมันลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“รมว.คลัง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ให้สัมภาษณ์จะพิจารณาเก็บกำไรลาภลอย (Wind fall profit) จากกำไรค่าการกลั่น และ กำไรจากสต๊อกน้ำมันดิบ (Stock gain) ที่ทำให้น้ำมันแพงซึ่งเพิ่มภาระบนบ่าประชาชน
“แม้ยังไม่มีกฎหมายภาษีลาภลอย แต่ควรใช้กฎหมายที่มีอยู่ เช่น พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ใช้ประกอบกับพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันที่แพง ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีกำไรลาภลอยอยู่ในราคาน้ำมัน และเอากองทุนน้ำมันไปชดเชยจนกองทุน ติดลบมหาศาล เป็นภาระหนี้ของประชาชน
“ยิ่งกว่านั้น ทำให้มีการกักตุนน้ำมันเพื่อทำกำไรใน่วงวิกฤต จึงควรดึงกำไรลาภลอยส่วนเกินนี้เข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อลดภาระหนี้กองทุนน้ำมัน ที่ต้องนำมาชดเชยราคาน้ำมันที่มีราคาสูง เพราะได้รวมกำไรลาภลอยเหล่านี้ไว้ด้วย
“โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลใช้อำนาจตาม มาตรา 3 ของ พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 แก้ปัญหาน้ำมันแพง เพราะมีการกักตุนแสวงหากำไร โดยสั่งให้โรงกลั่นน้ำมันส่งกำไรส่วนเกินที่เกิดจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูง (Windfall Profit) เข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“นอกจากนี้ น่ายินดีที่รัฐมนตรีคลัง นายเอกนิติ จะพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตลงชั่วคราว เพื่อลดภาระกองทุนน้ำมัน ลดภาระของประชาชน การลดราคาน้ำมันลง จะช่วยลดการกักตุนเพื่อหากำไรได้” น.ส.รสนา ระบุ