โป๊ะแตก ! รปภ.ยัน ‘ปิยะรัฐชย์’เข้า เกษตรฯ ดูห้องทำงานจริง เจ้าตัวนั่งรอในรถ ส่งทีมประสานงาน สวนคำปฏิเสธ นั่งเคลียร์คุณสมบัติอยู่ทำเนียบฯ

วันนี้( 23 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทีมงาน ได้เดินทางเข้ามา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดูห้องทำงาน โดยได้มีเข้าขอดูห้องทำงานของรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรสหกรณ์ทั้งหมด โดย น.ส.ปิยะรัฐชย์ ได้ให้เลขาส่วนตัว ไปสำรวจห้องทำงานต่างๆแทนโดยเจ้าตัวนั่งคอยอยู่ภายในรถส่วนตัว โดยต่อมาเจ้าตัวได้ปฎิเสธว่า เรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะวันนี้ตนใช้เวลากับการเตรียมเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติที่ทำเนียบรัฐบาล ยืนยันว่าไม่ได้ไปกระทรวงเกษตรฯ แต่อย่างใดนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยืนยันว่า วันนี้ น.ส.ปิยะรัฐชย์ เข้ามาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อดูห้องทำงานแล้วจริง แต่เจ้าตัวนั่งรออยู่ภายในรถส่วนตัว โดยส่งทีมผู้ติดตามมาประสานงานแทน ซึ่งห้องทำงานที่น.ส.ปิยะรัฐชย์ มาดูนั้น เป็นห้องทำงานของนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนปัจจุบัน