อากาศมันร้อน! "สำนักนายกฯ" จัดซื้อแอร์คอนดิชั่น รวดเดียว 132 เครื่อง ติดตั้งตึกบริวารทำเนียบรัฐบาล จ่อรองรับรัฐบาลชุดใหม่

อากาศมันร้อน! "สำนักนายกฯ" จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ รองรับรัฐบาลชุดใหม่ รวดเดียว 132 เครื่อง ทนแทนของเก่ากว่า 10 ปี ได้ผู้ชนะประมูลติดตั้งแล้ว วงเงิน 3.6 ล้าน พบจัดซื้อเฉพาะ "ขนาด 36,000 บีทียู" จำนวน 36 เครื่อง ๆละ 45,500 บาท ประจําตึกบัญชาการ 2, นารีสโมสร , อาคารเรือนไม้ , อาคาร สลน.2 และป้อมรักษาการณ์
วันนี้ (23 มี.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 6 รายการ จํานวน 132 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวม 4,722,100 บาท
พบว่า บริษัท อี ซี เอส อีควิปเม้นท์ จํากัด ได้รับเลือก ที่เป็นผู้ได้รับเลือก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,622,800 บาท
สลน. ยังเปิดเผยราคากลาง โครงการการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 6 รายการ จํานวน 132 เครื่อง พร้อมติดตั้ง พบว่า เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
ประกอบด้วย แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน "ขนาด 13,000 บีทียู" จำนวน 7 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 23,500 บาท รวมวงเงิน 164,500 บาท
"ขนาด 18,000 บีทียู" จำนวน 26 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 28,600 บาท รวมวงเงิน 743,600 บาท "ขนาด 24,000 บีทียู" จำนวน 45 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 32,200 บาท รวมวงเงิน 1,449,000 บาท
"ขนาด 30,000 บีทียู" จำนวน 17 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 41,500 บาท รวมวงเงิน 705,500 บาท และ "ขนาด 36,000 บีทียู" จำนวน 36 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 45,500 บาท รวมวงเงิน 1,638,000 บาท
นอกจากนี้ ยังจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง "ขนาด 18,000 บีทียู" จำนวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 21,500 บาท รวมวงเงิน
21,500 บาท
สำหรับ TOR โครงการนี้ ระบุตอนหนึ่งว่า สลน.มีสถานที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหลายอาคาร โดยที่อาคารต่าง ๆ มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งใช้ประจําอาคาร และใช้งานมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี บางเครื่องมีสภาพเก่า ชํารุด ประสิทธิภาพในการทํางานลดน้อยลง และต้องมีการซ่อมแซมมาตามลําดับ
"จึงมีความจําเป็นต้องซื้อ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ประจําตึกบัญชาการ 2, ตึกนารีสโมสร , อาคารเรือนไม้ , อาคาร สลน.2 และป้อมรักษาการณ์ต่าง ๆ"
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ครม.ชุดรักษาการ เพิ่งมีมติเห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
สาระสำคัญของมาตรการกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มข้น เช่น การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26–27 องศาเซลเซียส
มีรายงานว่า เมื่อปีงบประมาณ 2567 สลน. มีโครงการที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับตึกไทยคู่ฟ้า และหมูู่ตึกในทำเนียบรัฐบาล เช่น
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 432,194.40 บาท และ โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำตึกบัญชาการ 2 และศาลาผู้สื่อข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการในวงเงิน 110,424 บาท เป็นต้น.