กกต.ลุยถอดบทเรียนเลือกตั้ง-ประชามติสัมมนาใหญ่ 25-27 มี.ค.สรุปข้อผิดพลาด รับเลือกตั้งครั้งต่อไป

กกต.ลุยถอดบทเรียนเลือกตั้ง-ประชามติ สัมมนาใหญ่ 25-27 มี.ค.นี้ที่เชียงราย แบ่ง 5 กลุ่มย่อย สรุปข้อผิดพลาด บกพร่อง เตรียมรับมือการเลือกตั้งครั้งต่อไป พร้อมทำCSR เติมบุญวัดห้วยปลากั้ง
วันนี้ (23มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากกต.เตรียมจัดประชุมถอดบทเรียนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยมีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ระหว่างวันที่ 25-27 มี.ค.ที่โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งกกต. เลขาธิการกกต. ผู้บริหารจากทั้งสำนักงานกกต.ส่วนกลาง สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 3-5
ในการประชุมนอกจากประธานกกต.และกกต. เลขาธิการฯกกต.จะมีการมอบข้อสังเกต แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานการบริหารจัดการภายในสำนักงานกกต.แล้ว ยังจะมีการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติ ที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย 5กลุ่ม โดยมีรองเลขาธิการกกต.เป็นหัวหน้าแต่ละกลุ่ม และให้ผู้บริหารสำนักงานเข้าร่วมตามกลุ่มที่สนใจ เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเป็นการเตรียมรับมือสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป
โดย 5 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ กลุ่มการบริหารจัดการเลือกตั้ง เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรรมการประจำหน่วย การยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง การรายงานผลคะแนน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการสืบสวน การหาข่าว ชุดเคลื่อนที่เร็ว การหาเสียง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานจัดส่งเอกสารถึงเจ้าบ้าน การจัดเวทีปราศรัยหาเสียง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและการสร้างเครือข่าย
กลุ่มที่ 5 กลุ่มงานโครงสร้าง และระบบบริหารองค์กร
โดยหลังการประชุมแต่ละกลุ่มต้องจัดทำรายงานเมื่อกลับมาภายใน 15 วันแล้วจะเสนอ กกต พิจารณา อย่างไรก็ตามในไปประชุมถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้ สำนักงานยังจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์(CSR) ณ.วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงรายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ด้วย