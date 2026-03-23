"บวรศักดิ์" สั่งเก็บของพ้นทำเนียบหลังอดไปต่อ "รบ.หนู 2" เจ้าตัวปฏิเสธภารกิจสุดท้ายงดให้สัมภาษณ์

มือกฏหมายรัฐบาล สั่งเก็บของ ออกทำเนียบรัฐบาล หลังไม่ไปต่อ “รัฐบาลอนุทิน 2“ ขณะเจ้าตัว ปฏิบัติภารกิจสุดท้ายที่ฝรั่งเศส งดให้สัมภาษณ์
วันนี้ (23มี.ค.) ภายหลังจากที่มีข่าวว่า นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ไม่ได้ไปต่อกับรัฐบาลอนุทิน 2 บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลล่าสุด เวลาประมาณ 15.30 น. ได้มีรถบริษัทขนย้ายสิ่งของเอกชนมาขนของภายในห้องทำงาน ของนายบวรศักดิ์ ชั้น 3 บนตึกบัญชาการ 1 ภายในทำเนียบรัฐบาล
อย่างไรก็ตามมีข่าวว่า บุคคลที่จะมาทำงานทางด้านกฎหมายของรัฐบาลอนุทิน 2 แทนนายบวรศักดิ์ นั้นคือนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้ได้ยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้ว
มีรายงานว่า ขณะนี้นายบวรศักดิ์ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจสุดท้าย ร่วมการประชุมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและความซื่อสัตย์ระดับโลก (OECD) ปี 2026 ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยเจ้าตัวกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์