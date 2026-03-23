สภาพัฒน์ฯตรวจ 8 คลังน้ำมันไร้ปัญหาปั๊มให้บริการดีขึ้นหลังส่งได้ 24 ชม. พบเติมเพิ่ม 84 ล.ลิตรต่อวัน คาดจากนี้ดีขึ้น

เลขาฯ สภาพัฒน์ฯ เผย ผลการตรวจคลังน้ำมัน 8 จุด ไม่พบปัญหา ส่วนสถานีบริการน้ำมันให้บริการดีขึ้น หลังขนส่งน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง พบ สาเหตุเกิดเติมน้ำมันที่มากกว่าปกติ เฉลี่ยเพิ่มจากร้อยละ 65 - 66 ล้านลิตร เป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่โรงกลั่นเร่งเพิ่มกำลังการผลิต คาดจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
วันนี้ (23มี.ค.) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก คือ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้ติดประกาศราคาที่คลังน้ำมัน ที่ไม่สูงเกินกว่าที่สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงช่วง วันที่ 21 - 22 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดีเอสไอ และกรมธุรกิจพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจคลังน้ำมัน ทั้งหมด 8 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร โดยจากการลงตรวจไม่พบความผิดปกติเพราะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำมันในคลังที่อยู่ในคลัง จำนวนที่ขายออกไป ซึ่งทุกอย่างถูกต้องตรงกัน ไม่มีความผิดปกติอะไร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจ ว่า สิ่งที่ประชาชนเห็นภาพน้ำมันตามสถานีบริการต่าง ๆ อาจจะยังขาดอยู่นั้น ตามระบบการส่งน้ำมันจากคลังออกไปยังสถานีบริการต่าง ๆ จะมีการส่งทางท่อแล้วไปคลังน้ำมันปลายทาง และไปรับกันที่ปลายทางด้วยรถขนน้ำมัน และจะมีการขนน้ำมันด้วยรถ เรือ ซึ่งการส่งน้ำมันจะการขนส่งตามปฏิทิน ทำให้ช่วงเวลาที่มีการเติมน้ำมันมากกว่าปกติ ทำให้การส่งน้ำมันจากคลังผ่านทางท่อไปยังคลังปลายทาง และใช้รถขนส่งต่อที่สถานีบริการน้ำมันอาจจะล่าช้า แต่ขณะนี้แต่ละสถานีบริการน้ำมันมีการปรับตัวได้ดีขึ้น หลังมีการขนส่งน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจากการเติมน้ำมันที่มากกว่าปกติจริง ตัวเลขค่าเฉลี่ยของการใช้น้ำมันเพิ่มจากร้อยละ 65 - 66 ล้านลิตร เป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน และบางวันโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ บางวันมีการใช้น้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลสูงขึ้นถึง 100 กว่าล้านลิตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณเกือบ 2 เท่า ซึ่งเวลาที่เติมน้ำมันช่วงเวลาปกติ ในหนึ่งวันอาจจะขายอยู่ที่ 15,000 ลิตร แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา 15,000 ลิตรนั้นครึ่งวันก็จะหมด ทำให้การขนส่งน้ำมันไปเติมบ่อยขึ้น พร้อมยืนยันว่า น้ำมันยังมี เพราะจากตัวเลขที่เช็คจากกรมศุลกากรพบว่าน้ำมันดิบยังมีเข้ามาในประเทศ หากนับตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มีนาคม 2569 มีประมาณ 3,400 กว่าล้านลิตร ซึ่งปริมาณที่เข้ามามีเพียงพอที่จะกลั่น แต่น้ำมันดิบที่กลั่นออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปมีกำลังการกลั่นอยู่ที่ 175 ล้านลิตร หากคิดเฉพาะแค่น้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ 77 ล้านลิตรต่อวัน ที่เดิมอยู่ที่ 67 ล้านลิตร แต่ขณะนี้ความต้องการเฉลี่ยอยู่ที่ 84 ล้านลิตร แต่โรงกลั่น พยายามเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม เต็มกำลังที่ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 110 ส่วนที่จะมีเติมเข้ามา คือ การผ่อนคลายตัวน้ำมันที่เคยมีคำสั่งไว้ให้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
นอกจากนี้ กรมการปกครอง ยังได้เข้าไปตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศประมาณ 9,387 แห่ง พบว่า ประมาณ 8,000 แห่ง มีปัญหาด้านการขนส่ง ขณะที่ปริมาณที่ได้รับต่อวันอยู่ที่ 82 ล้านลิตร หากในเชิงปริมาณก็มีความเพียงพอที่จะให้บริการกับประชาชนได้ และปริมาณน้ำมันจำหน่ายอยู่ที่ 65 ล้านลิตร