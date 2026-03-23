พลังงานย้ำกระจายน้ำมันไปที่ตัวแทนผู้จำหน่าย-ปั๊มเท่าเดิมหรือมากกว่า เชื่อรองรับความต้องการปชช.

กระทรวงพลังงาน ย้ำจะพยายามกระจายน้ำมันไปที่ตัวแทนผู้จำหน่ายน้ำมัน (จ๊อบเปอร์) และสถานีบริการ เท่าเดิมหรือมากกว่า เชื่อว่ารองรับความต้องการของประชาชนได้
วันนี้ (23มี.ค.) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากฐานข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า มีน้ำมันเพียงพอ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความต้องการต่างจากที่ผ่านมา จาก 67 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 84 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งถือมีนัยยะสำคัญ ทำให้การบริหารจัดการ การส่งน้ำมัน ไปสถานที่ต่างๆไม่เพียงพอ และทำให้จ๊อบเปอร์ขายต่อมีราคาที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ค้าหันมาเติม ที่สถานีบริการน้ำมันมากกว่า และสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการคือจัดระบบและสร้างความโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัท น้ำมัน และจ๊อปเปอร์ต่างๆต้องรายงาน ทั้งการผลิตการขาย ให้กรมธุรกิจพลังงานทุกวัน
ซึ่งขณะนี้ พยายามกระจายไปที่จ๊อบเปอร์ และสถานีบริการ ให้เหมือนกับหรือมากกว่าปริมาณที่เคยได้ก่อนเกิดเหตุการณ์ ซึ่งเชื่อว่าการจัดสรรดังกล่าว สามารถรองรับความต้องการ ได้ในระดับหนึ่ง หากไม่มีการกระตุ้น หรือใช้ผิดประเภท
ส่วนการป้องกันการกระตุ้น กระทรวงพลังงาน พลังงานจังหวัดพาณิชย์จังหวัดกระทรวงมหาดไทย ออกตรวจ สถานีบริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ส่วนการหารือกับผู้ค้า ยืนยันว่าได้มีการส่งน้ำมันออกไปมากกว่าโควตาปกติ