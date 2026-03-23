พลังงานเปิด 3 แหล่งนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐ-แองโกลา-ละติน ย้ำความต้องการปชช.สูงกว่าปกติ โรงกลั่นเร่งผลิต

พลังงานเปิดแหล่ง 3 แหล่งนำเข้าน้ำมันดิบ จากสหรัฐ -แองโกลา-ละตินอเมริกา ย้ำ ความต้องการของประชาชนสูงผิดปกติ เมื่อเทียบกับต้นปี 2569 ขณะที่โรงกลั่นเพิ่มปริมาณผลิต เป็น 80 ล้านลิตรต่อวัน เร่งกระจายสู่หน้าปั๊ม
วันนี้ (23มี.ค.) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้มีการติดตามปริมาณน้ำมันอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการผลิตของ 6 โรงกลั่น ที่เป็นปกติในช่วงเดือนมกราคม 2569 ผลิตน้ำมันดีเซล อยู่ที่ 76 ล้านลิตรต่อวัน แต่ตัวเลขผลิต ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 ทั้ง 6 โรงกลั่น ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 76 ล้านลิตรเป็น 80 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งตัวเลขการใช้น้ำมันของเดือนมกราคม ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 67 ล้านลิตรต่อวัน แต่ตัวเลขการใช้น้ำมันเฉลี่ยครึ่งเดือนแรกของมีนาคม อยู่ที่ 84 ล้านลิตรต่อวัน
ซึ่งการผลิตน้ำมันที่ผ่านมา ก็จะมีปริมาณที่เพียงพอ และเหลือสำหรับเก็บไว้ในคลังสำรอง แต่ปัจจุบันนี้ การผลิตน้ำมันดีเซลที่โรงกลั่น อยู่ที่ 80 ล้านลิตรต่อวัน แต่ตัวเลขการใช้อยู่ที่ 84 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องดึงสต๊อกน้ำมันกลับมาใช้ ซึ่งในเรื่องนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีการติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิด และภายหลังจากที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10 ส่งรายงานให้กรมธุรกิจพลังงานรับทราบทุกวันเวลา 18:00 น. โดยวันนี้เป็นวันที่สองที่มีการรายงานให้กับกรมรับทราบ ซึ่งหากผู้ค้าไม่ดำเนินการตามคำสั่งถือว่าทำผิดกฏหมาย และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดการตรวจสอบบริษัทน้ำมัน ที่ทำผิดในจังหวัดอ่างทอง นายสราวุธ กล่าวว่า สิ่งที่ปรากฏชัด คือบริษัทไม่มีใบกำกับการขนส่ง และไม่ตรงกับที่ได้แจ้งเอาไว้ ซึ่งพลังงานจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินคดี กล่าวโทษเรียบร้อยแล้ว
ส่วนจะสร้างความมั่นใจอย่างไร ว่าทุกปั๊มจะมีน้ำมันดีเซลเติมให้กับประชาชน นายสราวุธ กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนมีความต้องการเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณความต้องการใช้กว่าที่จะสามารถผลิตได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาภาคเอกชนได้นำ น้ำมันสำรองตามกฏหมาย ออกมากระจายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็ได้ผ่อนผันการสำรองน้ำมันตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทนำน้ำมันสำรองที่มีอยู่มากระจายเพิ่มขึ้นในช่วงตอนนี้นะครับที่มีสถานการณ์การใช้มากกว่าที่เราสามารถผลิตได้ในทุกๆวันครับ
นอกจากนี้การส่งน้ำมันไปยังสถานีต่างๆ โดยปกติแล้วจากขนส่งทางรถ แต่ถ้าลงกันที่ติดกับแนวท่อขนส่ง เช่น
บริษัทไทยออยล์ ก็จะมีขนส่งทางท่อประมาณ ร้อยละ 30 ทางรถอีกร้อยละ 40 รถไฟอีกร้อยละ 20 และทางเรืออีกร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นปกติในการขนส่งน้ำมัน
ขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเสริมว่า ขณะนี้การขนส่งทางท่อมีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา เช่นการขนส่งสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังจังหวัดขอนแก่น เดิมส่งสามถึง 3.5 ล้านลิตรต่อวัน ขณะนี้เพิ่มมาเป็น 5-6 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งการขนส่งที่เร็วที่สุดคือทางรถ
ส่วนการนำเข้าน้ำมันเพื่อทดแทนน้ำมันสำรองที่ถูกดึงออกมาใช้ นายสราวุธ กล่าวว่า น้ำมันที่เพิ่มเติมขึ้นมามาจากแหล่งที่จัดหาได้ ที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ล่าสุดมาจากประเทศแองโกลา ขณะที่อีกล็อตหนึ่งกำลังเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา และอยู่ระหว่างที่โหลดลงเรือจากละตินอเมริกา ซึ่งทั้ง 3 แหล่งนี้จะทยอยเข้ามายังประเทศไทย และน้ำมันที่จะเข้ามาทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะน้ำมันดิบ ซึ่งจะนำมาเข้าโรงกลั่น