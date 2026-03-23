“ปลัด ทส.” เปิดงานมอบรางวัล G-GREEN ระดับประเทศ ยกย่อง 357 สถานประกอบการ หนุนขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

วันนี้ (23 มีนาคม 2569) เวลา 09.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-GREEN ระดับประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน
สำหรับงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-GREEN จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร อุทยานแห่งชาติ และสำนักงาน ที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 357 รางวัล โดยแบ่งเป็น ระดับ G Platinum จำนวน 3 รางวัล ระดับ G Plus จำนวน 34 รางวัล และระดับดีเยี่ยม G ทอง จำนวน 176 รางวัล รวมทั้งสิ้น 213 รางวัล และในส่วนรางวัลระดับดีมาก (G เงิน) จำนวน 87 รางวัล และระดับดี (G ทองแดง) จำนวน 57 รางวัล รวมทั้งสิ้น 144 รางวัล โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบรางวัล
ดร.รวีวรรณ ปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญและห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานรางวัล G-GREEN ให้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ สำนักงาน และอุทยานแห่งชาติ ให้ดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการจัดการของเสียและมลพิษ ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดร.รวีวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบการ สำนักงาน และอุทยานแห่งชาติ ได้มีการประเมินรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สัญลักษณ์ G-GREEN รวมจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Hotel Plus) โครงการส่งเสริมอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) และโครงการส่งเสริมร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ