"พิพัฒน์" นั่ง ปธ.ศบก.ถกร่วมเอกชน เร่งแก้น้ำมันขาดปั๊ม ติดตามคืบหน้าหลังผ่อนปรนใช้น้ำมันสำรอง-ไฟเขียวขนส่ง 24 ชม.

"พิพัฒน์" นั่ง ปธ.ศบก.ถกร่วมเอกชน เร่งแก้น้ำมันขาดปั๊ม พร้อมติดตามความคืบหน้า หลังออก 3 มาตรการ-ไฟเขียวนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายมาใช้ หวังคลี่คลายสถานการณ์วุ่นหน้าปั๊มกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สั่งเข้มรักษาความลับข้อมูลประชุม ป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อน-ถูกบิดเบือน กระทบความเชื่อมั่นประชาชน
ที่ทำนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 มี.ค.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ณ ศูนย์ ศบก. ตึกภักดีบดินทร์ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาช บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหา บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด และบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
นายพิพัฒน์ กล่าวเปิดประชุมว่า ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม จากวันที่มีการประชุม ครั้งที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการเร่งด่วน 3 เรื่องเพื่อแก้ปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอหน้าสถานีบริการน้ำมันได้แก่ 1.การผ่อนผันการผ่อนปรน การสำรองน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันในระบบเพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินที่ผิดปกติในช่วงนี้ 2. ผ่อนผันการเดินรถของรถบรรทุกน้ำมัน ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศเพื่อให้สามารถขนส่งน้ำมันได้มากขึ้นและ 3. การเข้มงวดป้องกันการกักตุน
โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2569 เพื่ออนุญาตให้ผู้ประกอบการน้ำมันสามารถนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายออกมาให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึงเป็นการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการตามมาตรการขั้นต้น โดยเฉพาะการนำน้ำมันสำรองมาให้บริการประชาชน จะสามารถเริ่มต้นได้เมื่อไหร่และมีปริมาณเท่าไหร่ที่จะใช้ในแต่ละวัน เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าน้ำมันจะถูกกระจายไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
สุดท้ายขอเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาข้อมูลการประชุมทุกครั้ง โดยขอความร่วมมือทุกท่านให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสื่อสารต่อสาธารณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาปิดบังข้อมูล แต่ในสถานการณ์ที่หลายประเด็นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเผยแพร่ เพื่อป้องกัน ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน