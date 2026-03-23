ศบก.ย้ำตะวันออกกลางยังตึงเครียด เร่งคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด คาด 27 มี.ค.นำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศ

ศบก.ย้ำสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความตึงเครียด มีความไม่แน่นอนสูง ขอให้คนไทยรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด คาดว่า 27 มีนาคมนี้ จะมีการส่งร่างผู้เสียชีวิตคนไทยกลับประเทศ
วันที่ 23 มี.ค.นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยกระดับความตึงเครียดขึ้น โดยคู่ขัดแย้งหลักรวมถึงกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องและมีการโจมตีประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ หรือ GCC ด้วย แต่ส่วนใหญ่สามารถสกัดกั้นไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีการโจมตีโดยอิหร่านไปยังพื้นที่ใกล้ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ของอิสราเอลในเมืองดีโมน่า และเมืองอารัด ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยภายหลังผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการลดระดับความเป็นเครียดและการปกป้องพลเรือน
ขณะที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงตึงเครียด หลังเมื่อวานนี้ (22 มี.ค.) มีการเรียกร้อง โดยประธานาธิบดีสหรัฐ ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 48 ชั่วโมง ล่าสุดได้มีคำเตือนจากอิหร่านถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบสารสนเทศด้วย และเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมในขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอย้ำอีกครั้งให้คนไทยพิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร และคำแนะนำจากช่องทางทางการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังขอให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่อยู่ และช่องทางติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบในพื้นที่
ส่วนความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ตะวันออกกลาง กรณีแรก คือ ของอิสราเอล ในวันพรุ่งนี้ (24 มี.ค.) กรมการกงสุล โดยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดนครราชสีมา จะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล ที่เสียชีวิตจากเหตุถูกสะเก็ดระเบิดที่ผ่านมา พร้อมทั้งจะช่วยติดตามและให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ กำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสายการบินแอลอัล ของอิสราเอล ซึ่งคาดว่า จะเปิดทำการบินในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เพื่อดำเนินการส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยต่อไป สำหรับอิหร่านและตุรกี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อยู่ระหว่างการอพยพแรงงานไทยฟาร์มกุ้ง 4 คน ออกจากเมืองบันดาอับบาส เมืองชายฝั่งตอนใต้ของอิหร่าน โดยมีกำหนดออกเดินทางทางบกในวันนี้ 23 มีนาคม 2569 เพื่อข้ามไปตุรกี เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับไทยต่อไป
สำหรับผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลาง ย้ำว่า ขอให้ติดตามสถานการณ์จากช่องทางทางการ เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทาง การอย่างเคร่งครัด และตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ มีคนไทยได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง มายังประเทศไทย หรือไปประเทศที่ 3 รวมทั้งสิ้น 1,479 คน รัฐบาลไทย ยึดมั่นในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้ออกจากพื้นที่อันตราย ในโอกาสแรกด้วยความปลอดภัย