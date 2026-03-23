รัฐบาลเอาจริง สั่งฟันผู้จำหน่าย “นิโคตินถุง” เตือนอันตรายกระทบสมองในระยะยาว

รัฐบาลสั่งเข้มดำเนินคดีผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภท “นิโคตินถุง” ผ่านช่องทางออนไลน์ แหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้า เตือนภัยอันตรายกระทบสมองในระยะยาว
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบการโฆษณาและจำหน่ายนิโคตินถุงอย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ และมีการวางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้า ทำให้เข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ นิโคตินถุงมีนิโคตินความเข้มข้นสูง ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้รวดเร็ว ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น แน่นหน้าอก และเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงก่อให้เกิดการเสพติด และกระทบพัฒนาการสมองในระยะยาว รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า การโฆษณาและจำหน่ายนิโคตินถุงในสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นการกระทำเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้แก่ การขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 27 (2)) ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการวางจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้าถือเป็นการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ซึ่งห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ขายปลีก มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท นอกจากนี้หากพบว่า การแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ถือเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 36 วรรคสอง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการโฆษณาและจำหน่ายนิโคตินถุงผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. 0 2590 3852 ขอย้ำเตือน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่จำหน่ายหรือแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการแสดงสินค้าและราคาอย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพของประชาชน และลดปัญหาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน