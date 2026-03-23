"อนุทิน" งดทุกภารกิจนอกสถานที่ ดิ่งเข้าทำเนียบฯ ถกขุนพลเศรษฐกิจรับมือวิกฤตน้ำมัน

"อนุทิน" ยกเลิกทุกภารกิจนอกสถานที่ ดิ่งเข้าทำเนียบฯ ด้วยท่าทีรีบร้อน เรียกขุนพลเศรษฐกิจเข้าตึกไทย
ถกเครียดรับมือวิกฤตน้ำมัน หลังสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลางยืดเยื้อ
ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลว่าช่วงเช้าวันนี้ (23 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบฯ เวลา 10.30 น. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ในเครื่องแบบข้าราชการ ซึ่งทันทีที่เดินทางถึงตึกไทยคู่ฟ้า นายอนุทินได้ สักการะองค์เทพนรสิงห์จำลอง ก่อนเข้าห้องทำงาน โดยสื่อมวลชนพยายามทักทาย แต่นายอนุทิน มีท่าทีรีบร้อนไม่ได้หันมาทักทายสื่อแต่อย่างใด
จากนั้นเวลาใกล้เคียง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการ ฃกระทรวงการคลัง พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีนายวราวุธ ศิลปอาชา สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ามาด้วย เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้า คาดว่าหารือผลกระทบด้านพลังงานโดยเฉพาะขาดแคลนน้ำมันที่พบว่าประชาชนยังคงเข้าคิวรอซื้อน้ำมันจากสถานีบริการต่างๆ
ทั้งนี้ ทางสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งยกเลิกภารกิจของนายกรัฐมนตรี ทั้งหมดของวันนี้ ซึ่งเดิมมีกำหนดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2569 ในหัวข้อ “Water and Gender” น้ำและความเท่าเทียมทางเพศที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไป ปฏิบัติหน้าที่แทน
นอกจากนี้ภารกิจที่ จ. นครราชสีมา เวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรี มอบหมายนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในกิจกรรมการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2569 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนางซาบีดา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2569 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาด้วย
ช่วงบ่ายวันนี้ ต้องจับตานายกรัฐมนตรี จะร่วมการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือ ศบก. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะมีการหารือในเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานโดยเฉพาะขาดแคลน น้ำมันที่พบว่าประชาชนยังคงเข้าคิวรอซื้อน้ำมันจากสถานีบริการต่างๆ
จากนั้น เวลา 14.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสื่อสารภาวะวิกฤตสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล