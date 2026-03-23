“พรรครวมพลังประชาชน” รุกหนักยุทธศาสตร์ปี 69 ปฏิรูปโครงสร้างสู่สถาบันการเมืองโปร่งใส พร้อมชู “จริยธรรม” เป็นบรรทัดฐานหลักในการบริหารพรรค

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พรรครวมพลังประชาชนประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทางการเมืองครั้งสำคัญต่อเนื่อง 2 วันซ้อน ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน ดอนเมือง โดยเริ่มต้นจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อวางรากฐานการยกระดับพรรคสู่การเป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง ก่อนจะจัดประชุมใหญ่สาขากรุงเทพมหานครในวันที่ 22 มีนาคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่และสร้างกลไกการทำงานที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและโปร่งใส
นางสาวชัญญพัชร์ โมอินทร์ เลขาธิการพรรค ในฐานะประธานเปิดการประชุม ได้ประกาศวิสัยทัศน์ "ยกเครื่อง" โครงสร้างภายในพรรคภายใต้แนวคิดการสร้าง "บ้านที่เข้มแข็ง" เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเมืองที่ตรวจสอบได้และพร้อมทำหน้าที่พรรคร่วมรัฐบาลเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นระบบ โดยไฮไลท์สำคัญคือการบรรยายพิเศษโดย นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รศ. สมชัย ศรีสุทธิยากร ในหัวข้อจริยธรรมที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับกรรมการบริหารพรรค รวมถึงประเด็นการร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเน้นย้ำว่าความซื่อสัตย์สุจริตคือหัวใจสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นเกราะป้องกันการดำเนินงานทางการเมืองให้ยั่งยืน
ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบาย คุณปุณณ์ภัสสร จีรวิวัฒนชัย ผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ (สส. และหัวหน้าพรรค) ได้นำเสนอความคืบหน้าของนโยบายที่พรรคได้รณรงค์ไว้ โดยยืนยันว่าพรรคกำลังเร่งผลักดันทุกโครงการผ่านกลไกบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตรงจุดและเป็นรูปธรรม ขณะที่ นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ตัวแทนพรรค ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการจัดประชุมทั้ง 2 วันว่าเป็นการยืนยันความพร้อมของพรรครวมพลังประชาชนในการสร้างการเมืองสร้างสรรค์และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง