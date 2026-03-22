สะพัด "บวรศักดิ์" แจ้งขอไม่รับตำแหน่งใดๆอีกหลังไร้การติดต่อ "อนุทิน" ขอบคุณที่เคยร่วมกัน

แหล่งข่าวภท. เผย "บวรศักดิ์" ได้แจ้งผ่านผู้บริหารภท. ขอไม่รับตำแหน่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย อีกสมัยและไม่ขอรับตำแหน่งอื่น หลังไร้การติดต่อ "อนุทิน" ฝากขอบคุณที่ร่วมงานกันในรัฐบาลที่แล้ว
วันนี้ (22มี.ค.) มีรายงานข่าวจากสำนักข่าว Next News โดยระบุถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งกับผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยว่า จะไม่ขอรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่มีรายชื่อก่อนหน้านี้ว่า นายบวรศักดิ์จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย อีกสมัยในคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ทางสำนักข่าว Next News ได้เผยอีกว่าแหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยยืนยันกับสำนักข่าวว่า นายบวรศักดิ์ได้แจ้งกับผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยว่า ขอให้แจ้งนายกรัฐมนตรีว่า ไม่ขอรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย และเมื่อนายอนุทินรับทราบความประสงค์ที่จะไม่รับตำแหน่งในเวลาต่อมา จึงได้ฝากขอบคุณ นายบวรศักดิ์ที่ร่วมงานกับรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งด้วยว่าจะขอให้ นายบวรศักดิ์มารับหน้าที่ในตำแหน่งงานอื่นที่มีความสำคัญ แต่ นายบวรศักดิ์ก็ได้ปฏิเสธ โดยอ้างว่าอายุมากแล้ว
“ที่ผ่านมาไม่มีแกนนำในพรรคภูมิใจไทยโทรหาหรือทาบทามมายังอาจารย์บวรศักดิ์เลย ทำให้อาจารย์ตัดสินใจแจ้งไปกับผู้บริหารที่มีบทบาทในพรรคว่า ไม่ขอรับตำแหน่งรองนายกฯ และให้บอกกับนายอนุทินด้วย” แหล่งข่าว ระบุ...
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนายอนุทินได้มอบหมายให้ นายบวรศักดิ์ไปร่วมการประชุม OECD ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและความซื่อสัตย์ระดับโลก ปี 2026 ประเทศฝรั่งเศส ที่จะจัดขึ้นปลายเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งจะเป็นงานสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในการจัดตั้ง ครม.อนุทิน 1 เมื่อเดือนกันยายน 2568 นายอนุทินเป็นผู้โทรศัพท์มาทาบทาม ศ.บวรศักดิ์ ด้วยตัวเอง ทำให้ ศ.บวรศักดิ์ตอบรับการดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย