“ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” เปิดเสน่ห์คลองบางหลวง สัมผัสวิถีชุมชนฝั่งธนฯ

รฟม. จัด “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ปีที่4 พาประชาชนเปิดเสน่ห์คลองบางหลวง สัมผัสวิถีชุมชนเก่าแก่ฝั่งธนบุรี พร้อมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และหนุนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
คุณจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้จัดโครงการ “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ปี 2569 ภายใต้กิจกรรม “พาชมเสน่ห์คลองบางหลวง สัมผัสวิถีชุมชนฝั่งธนฯ” ซึ่งนับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เมืองที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างงดงาม
สำหรับกิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 1,800 คน สะท้อนถึงกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน แต่เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงคัดเลือกผู้เข้าร่วมเพียง 50 คน ผ่านกระบวนการสุ่มรายชื่อจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คุณจิรฐา กล่าวว่า รฟม. ต้องการให้การเดินทางของประชาชนไม่ได้เป็นเพียงการไปถึงจุดหมาย แต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข การเรียนรู้ และการได้สัมผัสเสน่ห์ของชุมชนไทยอย่างแท้จริง
กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า โดยผู้เข้าร่วมเดินทางมาถึงสถานีบางไผ่ ก่อนใช้บริการรถสองแถวรับ-ส่งไปยังวัดกำแพงบางจาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภายในวัด ผู้เข้าร่วมได้สักการะ “หลวงพ่อบุษราคัม” พระพุทธรูปปางมารวิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินสำรวจชุมชนคลองบางหลวง และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดเก่าแก่แห่งนี้ รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่า
คลองบางหลวงถือเป็นชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจ บ้านเรือนไม้เก่าเรียงรายตลอดสองฝั่งคลอง ผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมได้เดินชมตลาดคลองบางหลวง แวะเยี่ยม “บ้านศิลปิน” แหล่งรวมงานศิลป์และพื้นที่สร้างสรรค์ พร้อมรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของกิจกรรม คือการบรรยายโดย คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา หรือ “คุณนัท” นักวิชาการอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ผู้มีความโดดเด่นในการถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้เข้าใจง่ายและสนุกสนาน ด้วยสไตล์การเล่าที่เป็นกันเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีชีวิตชีวา
หลังจากเดินชมชุมชนแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป “ร้อยลูกปัดมงคลตามราศี” ณ บ้านพึ่งศิลป์ โดยมี “หมอนก-นภัสสร โชติกวณิชย์” หรือ Bird Eye View เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสีตามวันเกิด การสะท้อนบุคลิกภาพ และการใช้สีเพื่อเสริมพลังบวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงสร้างความเพลิดเพลิน แต่ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการดูแลจิตใจของตนเอง
ในช่วงเที่ยง ผู้เข้าร่วมได้ลิ้มลองอาหารไทยในบรรยากาศอบอุ่นของคาเฟ่บ้านพึ่งศิลป์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตลอดทั้งกิจกรรม ผู้เข้าร่วมต่างสะท้อนความประทับใจ ทั้งในด้านความอบอุ่นของชุมชน ความสวยงามของวิถีชีวิตริมน้ำ และโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หาได้ยากในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ โครงการ “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วไป แต่ยังเป็นการเชื่อมโยง “ระบบขนส่ง” เข้ากับ “วิถีชุมชน” อย่างมีความหมาย ช่วยกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รฟม. ยืนยันว่าจะยังคงจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง Facebook ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คุณจิรฐา กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเดินทางไม่จำเป็นต้องไกลหรือหรูหราเสมอไป เพราะบางครั้ง “ความสุข” อาจอยู่ไม่ไกล เพียงแค่ชะลอจังหวะชีวิต และเปิดใจสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงเต้นอยู่เคียงข้างเมืองใหญ่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมายมากกว่าที่เคยเป็น