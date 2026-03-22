"หมอสุภัทร" จี้รัฐคิดนอกกรอบแก้วิกฤตน้ำมันแบบหมอชนบท ชี้PTมีน้ำมันไม่ขาด “พิพัฒน์” ก็เป็นฮีโร่แล้ว

แหกกรอบเท่านั้น! “หมอสุภัทร” โชว์กึ๋น เสนอทางรอด วิกฤตน้ำมัน รัฐบาลต้องแก้นอกกรอบราชการ ลั่นอย่าคิดเกรงใจทุนพลังงาน ยกเคสโควิดหมอชนบทบุกกรุง เคยทำได้ รัฐแทบไม่ได้ช่วย แถมตั้งกรรมการสอบ ชี้ ปั๊ม PT มีน้ำมันให้เติมไม่ขาด “พิพัฒน์” ก็จะกลายเป็นฮีโร่แล้ว
วันนี้ (22 มี.ค. 2569) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน และอดีต ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เสนอแนวทางแก้ปัญหาน้ำมัน ว่า ข้อเสนอแบบแพทย์ชนบทบุกกรุง แก้ “น้ำมันไม่มีให้เติม” ผมนึกถึงช่วงที่โควิดระบาด ผู้คนต่อคิวตรวจหาเชื้อโควิดยาวมาก มีจุดตรวจไม่กี่จุด ชาวบ้านต้องต่อคิวค้างคืนยาว รับจำกัดวันละ 300 คิว เดือดร้อนทั้งเมือง โรงพยาบาลล้น นอนตายข้างถนน เมรุเผาก็ยังมีไม่พอ เราจะตัดวงจรโควิดอย่างไร จึงเกิดปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุง ตรวจ ATK หาเชื้อโควิดให้มากที่สุด รัฐไม่ทำ เราแพทย์ชนบททำเอง เมื่อรัฐรับตรวจได้วันละพัน เราจะตรวจให้ได้วันละหมื่น และเราทำได้ ตรวจไป 200,000 รายใน 13 วัน โดยรัฐแทบไม่ได้ช่วย แถมตั้งกรรมการสอบสวน
ย้อนมาดูน้ำมันขาดแคลน คิวยาวเป็นกิโล มีไม่พอให้เติม ถ้าแก้ด้วยวิธีปกติ ไม่มีทางแก้ได้ ต้องมีกลไกพิเศษมา “ทำทันที”เป้าหมาย 2 ข้อ คือ 1.รถทุกคันที่มาเติม ต้องได้เติมเต็มถัง เขาจะได้ไม่ต้องมารอต่อคิวทุกวัน มันเครียด คิวที่ปั๊มสั้น ผู้คนมั่นใจ ทุกอย่างจะดีขึ้น 2.สำหรับเกษตรกร ชาวประมง ก็ต้องมีจุดจ่ายน้ำมันให้ในชุมชน ไม่ต้องลำบากเอาแกลลอนมาเรียงที่ปั๊ม
แล้วจะทำอย่างไร? รัฐบาลต้องกล้าคิด
– ต้องดั๊มพ์น้ำมันในคลังออกมา ปล่อยน้ำมันมากกว่าปกติ ขนส่งเพิ่มเต็มกำลัง ทำให้พอ ให้คนเติมได้เต็มถัง ไม่ต้องกลัวน้ำมันสำรองหมด เพราะแท้จริง น้ำมันไม่หมดหรอก พ่อค้าน้ำมันเขาดีดลูกคิดเห็นแต่กำไรงาม
– ภาคใต้ใกล้มาเลเซีย รัฐบาลต้องเจรจาซื้อน้ำมันจากมาเลเซีย มาขายในภาคใต้ น้ำมันที่ภาคใต้เคยใช้ก็จะได้ส่งให้ภาคอื่น ปิดจ๊อบภาคใต้ได้ ภาคอื่นก็มีน้ำมันมากขึ้นด้วย
– รัฐบาลต้องอัดฉีดให้เร่งการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีสวนปาล์มจำนวนมาก น้ำมัน B100 ใช้ได้จริง เคยพิสูจน์กันมาแล้ว ขั้นต่ำเป็น B20 B50 ก็ยังได้ ลดความต้องการดีเซลลงได้
– จัดระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมือง แบบด่วนๆ ลดการใช้รถส่วนตัว ประหยัดน้ำมันได้แน่
บทเรียนจากแพทย์ชนบทบุกกรุง การแก้ปัญหาวิกฤตต้องใช้ปฏิบัติการพิเศษมาเติม การแก้ปัญหาน้ำมันไม่มีให้เติม รัฐบาลต้องแก้นอกกรอบราชการ ต้องเร่งลงมือทำ อย่าคิดเกรงใจทุนพลังงาน ต้องคิดนอกกรอบเท่านั้น จึงแก้ปัญหาได้ แค่ปั๊ม PT มีน้ำมันให้เติมไม่มีขาด แค่นี้ภูมิใจไทย รมต.พิพัฒน์ ก็จะเป็นฮีโร่