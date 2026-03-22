พปชร.เสนอ 3 นโยบายให้รบ.พิจารณา ส่วนนั่งเก้าอี้ไหนรอแจ้งอีกครั้ง มองส่วนใหญ่รมต.หน้าเดิม

โฆษกพลังประชารัฐ เผย พรรคเสนอ 3 นโยบายให้รัฐบาลพิจารณา ส่วนพรรคจะได้นั่งเก้าอี้ไหน รอแจ้งอีกครั้ง มองส่วนใหญ่รมต.หน้าเดิม
เมื่อวันที่ (22 มี.ค.69) นายยุทธนา ศรีตะบุตร สส.หนองคาย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทำงานร่วมรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยภายหลังพรรคได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และประชุมหารือกันแล้ว จากนี้พรรคเตรียมนำ 3 นโยบายสำคัญของพรรคไปขับเคลื่อนและให้สอดรับเพื่อนำเสนอนโยบายต่อรัฐบาล ได้แก่ 1.นโยบายขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเพิ่มจากคนละ 300 เป็น 700 บาท 2.แรงงานไทยสู่ตลาดโลก ที่จะขับเคลื่อนแรงงานไทยในสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ 3.ทหารเกณฑ์ก้าวหน้า ที่จะทำให้คนที่ตัดสินใจสมัครทหารเกณฑ์ได้สิทธิพิเศษที่จูงใจอื่นๆ
โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงขั้นตอนการตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” ว่า ล่าสุดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ออกมายอมรับก่อนหน้าว่าต้องเข้มงวดจึงต้องใช้เวลานานหน่อย ส่วนตัวมองว่ารายชื่อ ครม.ชุดใหม่ กว่าครึ่งน่าจะเป็นคนเดิม ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้รับการตอบรับเข้าร่วมรัฐบาล เนื่องจากมีการแถลงร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆไปแล้ว ส่วนจะได้รับจัดสรรในตำแหน่งไหน ต้องรอการแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง