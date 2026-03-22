ปชน.โวสร้าง "อาสาส้ม" ทั่วไทย เล็งเปิดตัวชิงผู้ว่ากรุง-สก.ส่งครบ ไม่รีบซักฟอกจ่อชงญัตติด่วนวิกฤตพลังงานซ้ำ

"ณัฐพงษ์" ประกาศสร้าง "อาสาส้ม" ทั่วประเทศ จับตา-แจ้งปัญหาในพื้นที่ จ่อเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร็วๆนี้ ย้ำส่งสก.ทุกเขต เชื่อ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนกรุง ยันไม่รีบยื่นซักฟอก ให้เวลารบ.ทำงาน เหตุยื่นได้ปีละครั้ง ลั่น "ไม่ลดระดับตรวจสอบ" แน่ จ่อยื่นญัตติด่วนวิกฤตพลังงานถกในสภาอีกครั้ง
วันนี้ (22มี.ค.) ที่ทำการพรรคประชาชนประจำเขตบางแค มีการจัดกิจกรรมพบปะอาสาส้ม เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายประชาชน ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งปัญหา และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า เป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ให้กับพรรคประชาชน โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ครบทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ กว่า 75,000 หมู่บ้าน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็เป็นพื้นที่ฐานเสียงที่เข้มแข็งของเรา จึงตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการทำงานการเมืองแบบฉบับพรรคประชาชน คือการทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคน อย่างน้อยในการเฝ้าคูหาเลือกตั้ง จะได้มีอาสาส้มกระจายตัว ทุกพื้นที่เพื่อเฝ้าคูหาเลือกตั้งปกป้องคะแนนเสียงของประชาชน
เครือข่ายอาสาส้มยังสามารถเข้ามาพัฒนานโยบายทั้งการสำรวจปัญหาในพื้นที่ เช่น วิกฤตพลังงานล่าสุด ที่ทำให้หลายปั๊มน้ำมันได้รับผลกระทบและขาดแคลน ร้านค้าปรับราคาสินค้าสูงขึ้น เราก็ได้ใช้อาสาส้มซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 4,000 กว่าคนทั่วประเทศลงไปสำรวจ และส่งข้อมูลกลับมาที่พรรค ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการสรุปข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะในเวทีสภาผู้แทนราษฎรที่เราจะมีการยื่นญัตติด่วน เพื่อส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลให้เห็นถึงปัญหาจริงว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรบ้าง
เมื่อถามถึงสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. เตรียมคนลงแล้วหรือยังทั้งตัว สก.และผู้ว่าฯ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้มีความพร้อมและยืนยันว่าส่งครบทุกเขต ด้านนโยบายก็พร้อมเช่นเดียวกัน ซึ่งเร็ว ๆ นี้ก็พร้อมที่จะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่า กทม. โดยยังอยากให้ทุกคนสามารถฝากความหวังไว้กับพรรคประชาชนได้ในสนามการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เชื่อว่าทั้งตัวแคนดิเดตและนโยบายรวมถึงสส.ที่เรามีครบ 33 เขตจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนคนกรุงเทพฯ ในการจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เมื่อถามถึงการยื่นญัตติเรื่องพลังงานยังมีอยู่หรือไม่ และเตรียมจับตานโยบายของรัฐบาลอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ยังมีอยู่ เราจะใช้ความพยายามในสภาเพื่อยื่นญัตติด่วนอีก 1 ครั้ง แต่อย่างที่เห็นการประชุมสภาวันโหวตนายก สุดท้ายกลายเป็นว่าประธานสภาเล่นเกมการเมือง ชิงปิดประชุมสภาก่อนทั้งที่มีการรับปากแล้ว เพราะฉะนั้นการจะเสนอได้ไม่ได้อีกฟากฝั่งอยากให้ทุกคนช่วยกันเรียกร้องคือรัฐบาลเอง ตนไม่เห็นเหตุผลใด ๆ ที่รัฐบาลจะปิดพื้นที่ในสภาไม่ให้ สส. สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชน
นายณัฐพงษ์ ยังเปิดเผยถึงการยื่นซักฟอกรัฐบาล ว่า ถ้าดูตามปฏิทินทางการเมืองตอนนี้ อาจต้องให้เวลารัฐบาลทำงานสักระยะหนึ่งก่อน คำว่าให้เวลาทำงานไม่ได้หมายความว่าเราจะลดระดับการตรวจสอบ การยื่นญัตติ การตั้งกระทู้ถามหรือขับเคลื่อนในกรรมาธิการเราเดินหน้าเต็มที่แน่นอน เพียงแต่การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจยื่นได้แค่ครั้งเดียวในปีสมัยประชุมและต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย ตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดในส่วนนี้ แต่ถ้ามีประเด็นใหญ่ ๆ เข้ามาเราก็พร้อมเดินหน้าเต็มที่โดยไม่ลดระดับการตรวจสอบรัฐบาล