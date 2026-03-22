"ชาดา" พ้อคอยึกยักรอบนี้หนักจริงไม่รู้เห็นปี 70 หรือไม่ แต่ตายไม่ได้ภาระปชช.มีอีกมาก FCแห่เชียร์

ยังตายไม่ได้!! “ชาดา” แจงสาเหตุคอยึกยัก โอดรอบนี้หนักจริง ไม่รู้จะได้เห็นปี 70 หรือไม่ ลั่นต้องสู้ ทุกคะแนนที่มอบให้มันยิ่งใหญ่ – ภาระประชาชนยังมีอีกมาก ด้านแฟนคลับแห่ให้กำลังใจหายไว ๆ
เมื่อวันที่ (22 มี.ค.2569) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Chada Thaised ระบุ ว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้นึกถึงตอนที่เลือกคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ ผมอภิปรายวันนั้นปี 66 ชีวิตผมเปลี่ยนไป แต่วันนั้นเป็นช่วงที่ปวดคอมากแทบตั้งคอไม่ได้ มีสื่อเอารูปผมไปทำท่าสะบัดคอ เอาไปล้อว่าเมาของ เมายา ผมก็สวนไปบ้าง แต่ความจริงมันก็ยึกยักจริง ที่ผ่านมา 2 ปี กว่า 3 ปี เลือกนายกฯ หมาแก่อย่างเราไร้ความหมายนั่งดู แต่วันนี้ไม่ยึกยักแล้ว แต่คอแข็งหันไม่ได้เลย เวลาหันต้องหันทั้งตัวทรมานมากหนักกว่าปี 66 เยอะ แต่ไม่โดนแซว วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นปี 70 หรือไม่
แต่สิ่งสำคัญคือภาระหน้าที่ และคะแนนที่ทุกท่านมอบให้นั้นมันยิ่งใหญ่ และมันเป็นสิ่งพูดไม่ออก มันจุกในหัวอก มันตื้อไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ คิดได้ แต่บอกมึงตายไม่ได้ ดา เอ้ย ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย สู้หน่อยสู้นะจ๊ะ (ปวดคอนอนบ่หลับ)
ทั้งนี้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลาม อาทิ สู้ๆ ขอให้หายไวๆ ขอให้สุขภาพแข็งแรง เป็นต้น