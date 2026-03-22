กรมธุรกิจพลังงาน ยันไทยมีน้ำมันสำรอง 103 วัน เร่งนำดีเซลในสต็อกเข้าระบบ ชี้ บ.อ่างทอง ใบกำกับขนส่งไม่ถูกต้อง

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ยันไทยมีน้ำมันสำรอง 103 วัน การใช้ดีเซลยังสูงกว่าปกติ เร่งนำน้ำมันในสต๊อกวันละ 130 ลิตร เข้าสู่ระบบโดยเร็วให้สถานการณ์คลี่คลาย การตรวจสอบบริษัทน้ำมันในอ่างทอง พบ ใบกำกับขนส่งไม่ถูกต้อง อยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (22มี.ค.) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำมันภายในประเทศ ว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ผู้ค้ามาตรา 7 และมาตรา 10 ต้องประกาศราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และรายงานข้อมูลให้กรมธุรกิจพลังงานทราบภายในเวลา 18:00 น. ของทุกวัน ซึ่งในวันแรกได้มีการรวบรวมข้อมูลมา
สถานภาพของน้ำมันเป็นสิ่งที่ผลิตในประเทศในวันนี้ ผลิต 5 โรงกลั่น มีกำลังผลิตรวม ณ วันนี้ 35.28 ล้านลิตร ซึ่งเป็นเบนซินพื้นฐานที่จะต้องมีการเติมเอทานอล ซึ่งจะผสมโดยผู้ค้าน้ำมันประกอบด้วย 5 โรงกลั่น ดังกล่าว และผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เมื่อนำมาผลิต และผสมกับเอทานอลแล้ว นำมาจำหน่ายเป็นกลุ่มน้ำมันเบนซินทั้งแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 จะอยู่ที่ 34.40 ล้านลิตรต่อวัน
ส่วนหนึ่งส่งไปยังผู้ค้ารายใหญ่ที่เป็นผู้ค้าจำหน่ายเบนซินตามมาตรา 7 จำนวน 14 ราย โดยจำหน่ายผ่านทางสถานีบริการจำหน่ายของปั๊มจำนวน 28.78 ล้านลิตร ที่เหลือจะขายให้ผู้ค้ารายย่อย และคาดว่าภายใน 2 - 3 วันนี้ จะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับผู้ค้ารายย่อยทั้งที่ขึ้นทะเบียน และไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ขณะที่สถานการณ์ของน้ำมันดีเซลนั้น มีโครงการทั้งสิ้น 6 โรงกลั่น โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มีนาคมมีการผลิตดีเซลพื้นฐานจำนวน 79.91 ล้านลิตร ส่วนหนึ่งจำหน่ายไปยังภาคอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และเรือเดินทะเล ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จากนั้น โรงงานจะส่งให้ผู้ค้านำมาผสมไบโอดีเซลจนกลายเป็นดีเซลที่จำหน่ายทั่วประเทศ คือดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งผลิตรวมได้ 66.81 ล้านลิตร และส่งต่อให้ผู้ค้ารายย่อย และผู้ค้าที่ผลิตดีเซลหมุนเร็วออกมาก็จะจำหน่ายยังผู้ค้าจำหน่ายทั้ง 15 ราย โดยมีจำนวน 71 ล้านลิตร ซึ่งจะดึงสต๊อกเก่ามาใช้ โดยปริมาณการใช้ดีเซลตามปกติอยู่ที่ 67 - 70 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้สูงขึ้นกว่าปกติ และมีบางช่วงที่ผ่านมาบางวันขึ้นไปถึง 100 ล้านลิตร
นายสราวุธ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง ว่า ได้มีการตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัทดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม เนื่องจากได้รับรายงานว่ามีปั๊มน้ำมันสถานบริการน้ำมันในจังหวัดสิงห์บุรีจำหน่ายน้ำมันในราคาสูงก็มีการแกะไว้ว่าน้ำมันมาจากไหน มีการเก็บตัวอย่างน้ำมันเพื่อมาตรวจคุณภาพ ซึ่งผลตรวจอยู่ระหว่างการจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการจำหน่ายต้นทาง บริษัทที่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนพลังงานจากข้อมูล พบว่า ใบกำกับการขนส่ง ระบุสถานที่ส่งปลายทางอยู่ในกรุงเทพ แต่น้ำมันดังกล่าวไปพบที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งคงต้องให้มีการตรวจสอบต่อไปและน่าจะมีความผิดในเรื่องใบกำกับการขนส่งที่ไม่ถูกต้อง และได้มีการตรวจบริษัทดังกล่าวด้วยว่าใบกำกับการขนส่งได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมายหรือไม่ และจะมีการรายงานต่อไป
ส่วนที่มีการร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่นปั๊มเรดาร์ นั้น ภาครัฐได้พัฒนาระบบหลังบ้าน โดยจะให้สถานีบริการ เป็นผู้ร่วมกรอกข้อมูลผ่านพลังงานจังหวัด และเตรียมปล่อยแอพพลิเคชั่น Fuel Now เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบว่าน้ำมันเป็นอย่างไรบ้าง และจะดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศและทุกส่วน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยงข้องกำลังดำเนินการ ผ่อนผันข้อจำกัดเพื่อเร่งนำน้ำมันเข้าสู่ระบบ และมีการกระจายตัวไปยังสถานีบริการน้ำมันให้เร็วที่สุดตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี
นายสราวุธ ยังกล่าวถึงผลจากการลงพื้นที่การตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันเมื่อวานนี้ จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจ คลังน้ำมัน 8 จุด ใน 4 จังหวัด และหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันความขาดแคลน ซึ่งยังไม่พบอะไรที่ผิดปกติและจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจจุดต่าง ๆ ต่อไป
นายสราวุธ ยืนยันว่า ปริมาณน้ำมันสำรองขณะมีอยู่ 103 วัน เป็นน้ำมันสำรองเพื่อการค้า 1,504 ล้านลิตร เป็นน้ำมันสำรองตามกฏหมาย 3,389 ล้านลิตร และอยู่ระหว่างการขนส่ง 4,206 ล้านลิตร และมีน้ำมันที่ยืนยันการจัดหาแล้วจากทุกเส้นทาง 3,700 ล้านลิตร รวมทั้งสิ้น 103 วัน
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ยังเปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้มีการปลดล็อคเวลาขนส่งน้ำมันเข้าพื้นที่ในเขตเมืองแล้ว จะทำให้น้ำมันในสต๊อก เข้าสู่ระบบ โดยน้ำมันดีเซลอย่างน้อย 130 ล้านลิตร จะเข้ามาในระบบ และต้องรีบกระจายตัวไปยังจุดต่างๆ รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน
ส่วนจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ หรือไม่ นายสราวุธ เผยว่า เบื้องต้นถ้าส่งน้ำมันได้เร็วขึ้น 10 ล้านลิตรในทุกวัน ช่วงสัปดาห์หน้าจะผ่อนคลายสถานการณ์ไปในทางที่ดี
ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันมีความต้องการของประชาชนเกินขีดความสามารถในการจัดส่งใช่หรือไม่ นายสราวุธ เปิดเผยว่า น้ำมันดีเซลบางช่วงมีปริมาณความต้องการผ่านปั๊มถึง 100 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งทราบว่าสถานการณ์วันที่ 20 มีนาคม มีความต้องการสูงกว่ากว่าปกติถึง 71 ล้านลิตร ดังนั้นจะมีการดึงสต๊อกออกมาใช้ จึงต้องรีบกระจายตัวให้เร็วที่สุด