พณ.เร่งเกาะติดเช็คราคาสินค้าใกล้ชิด สุ่มตรวจร้านค้าไม่ให้เอาเปรียบปชช. ใช้มาตรการกม.จริงจัง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผย พาณิชย์เร่งติดตามตรวจสอบราคาสินค้าใกล้ชิด สุ่มตรวจร้านค้า ไม่ให้เอาเปรียบประชาชน ยันเกาะติดพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
วันนี้ (22มี.ค.) นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวที่ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ทำเนียบรัฐบาล ถึงการกำกับดูแลราคาสินค้า การดูแลเกษตรกร และการบรรเทาค่าครองชีพประชาชน ว่า ด้วยสถานการณ์ต้นทุนพลังงานและปัจจัยการผลิตที่มีความผันผวน เพื่อดูแลความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนว่า กระทรวงได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ต้นทุนการผลิต และปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐสามารถกำกับดูแลสถานการณ์ราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกระทรวงพาณิชย์มีการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลสถานการณ์สินค้าเชิงรุกอย่างใกล้ชิด โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินคดีจริง ตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2569 รวม 2,321 กรณี แบ่งเป็น
1. การลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าจริงทุกพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบ โดยการตรวจสอบร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พลังงานจังหวัด และคณะกรรมการ กจร. ได้มีการตรวจสอบสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 2,021 กรณี ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมัน 1,262 แห่ง ร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี 433 แห่ง และตลาดค้าปลีกค้าส่ง 326 แห่ง เพื่อกำกับดูแลให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ป้องกันการปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า และดูแลให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบการกระทำผิดเล็กน้อยในกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จำนวน 10 ราย และได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2.การลงพื้นที่ตรวจจริงตามที่ประชาชนร้องเรียน ผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาและปริมาณสินค้ารวมทั้งสิ้น 300 คำร้อง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 53 คำร้อง และต่างจังหวัด 247 คำร้อง โดยได้ตรวจสอบแล้วเสร็จจำนวน 99 คำร้อง แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 42 คำร้อง และต่างจังหวัด 57 คำร้อง โดยผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จำนวน 12 ราย ซึ่งได้ดำเนินการปรับ ในพื้นที่เขตบางซื่อ ลาดพร้าว วัฒนา พญาไท บางกอกน้อย คลองเตย สวนหลวง ประเวศ และบางบอน นอกจากนี้พบกรณีจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่คลองเตย ยานนาวา และบางขุนเทียน ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้ว
ขณะเดียวกันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าราคาเกินสมควร จำนวน 25คำร้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เรียกเอกสารมาวิเคราะห์ต้นทุน และหากตรวจพบว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดจำนวน 79 ราย และยังมีเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 201 คำร้อง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 11 คำร้อง และต่างจังหวัด 190 คำร้อง ซึ่งกรมการค้าภายใน จะติดตามการตรวจสอบและรายงานตัวเลขการตรวจสอบทุกวัน 15.30 น.
อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินงานเชิงรุกผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมชี้เป้าร้านค้าและแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลราคาสินค้าทั่วประเทศ ควบคู่กับการเฝ้าระวังพฤติกรรมการฉวยโอกาสขึ้นราคา
โดยกรมการค้าภายในจะร่วมกับตลาดในความส่งเสริมของกรม อาทิ สมาคมตลาดสด ตลาดกลาง ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าที่เป็นราคาปกติ รวมถึงใช้กลไกร้านค้าธงฟ้าและร้านอาหารราคาประหยัดที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมฯ เป็นช่องทางช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการรักษาระดับราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
โดยยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน และรักษาเสถียรภาพระบบสินค้าและบริการของประเทศ