“เทพไท” ชี้ “อนุทิน” เร่งตั้งครม.ก่อนสงกรานต์ มองเกมการเมืองกดดันคดีเลือกตั้งแต่เชื่อศาลยึดหลักกม.

อดีตสส.ปชป. ชี้ “อนุทิน” เร่งฟอร์ม ครม. หวังเข้าทำงานก่อนสงกรานต์ มองเกมการเมืองกดดันคดีเลือกตั้งโมฆะ แต่เชื่อศาลยืนหลักกฎหมาย
วันนี้(22 มี.ค.)นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจากที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มี.ค. และต่อมาวันที่ 20 มี.ค. ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าจะมีครม.จำนวน 35 คน แต่มีการส่งรายชื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติถึง 40 คน เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด และเผื่อกรณีบางรายไม่ผ่านคุณสมบัติ จะสามารถคัดออกได้ โดยถือเป็นรายชื่อสำรองจำนวน 5 คน
นายเทพไท ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นายอนุทินพยายามเร่งรัดการจัดตั้งครม.ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และคาดว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จากนี้ จะมีการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง หลังจากนั้นก็จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งประเมินว่า รัฐบาล “อนุทิน 2” จะสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากมีการเร่งรัดกระบวนการในลักษณะ รวบหัวรวบหางเพื่อให้รัฐบาลใหม่เข้าทำงานได้โดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม นายเทพไท มองว่า การเร่งจัดตั้งรัฐบาลดังกล่าว นอกจากเป้าหมายในการบริหารประเทศแล้ว ยังอาจเป็นการสร้างแรงกดดันต่อการพิจารณาคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะหรือไม่ เนื่องจากกระบวนการของศาลยังต้องใช้เวลา โดยต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นเอกสารชี้แจงภายใน 15 วัน และอาจมีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติม
จึงทำให้การพิจารณาคำร้องของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอาจใช้เวลาพอสมควร ขณะที่หากรัฐบาลชุดใหม่สามารถเดินหน้าบริหารประเทศไปได้แล้วระยะหนึ่ง อาจเกิดกระแสกดดันให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องชั่งน้ำหนักมากขึ้นว่า จะวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะหากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ อาจถูกมองว่าเป็นการทำให้ประเทศถอยหลัง
“ แม้จะมีแรงกดดันทางการเมืองมากน้อยเพียงใด ก็เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีความหนักแน่น และยึดมั่นในหลักกฎหมาย รวมถึงวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด โดยไม่สามารถถูกกดดันหรือโน้มน้าวได้”นายเทพไท กล่าวย้ำ