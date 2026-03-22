ดุสิตโพลอยากเห็นรบ.จัดการวิกฤตได้ดี-ฝ่ายค้านตรวจสอบตรงไปตรงมาสร้างสรรค์ จี้นายกฯแก้ปมพลังงาน

สวนดุสิตโพลอยากเห็นรัฐบาลบริหารจัดการในภาวะวิกฤติได้ดี อยากเห็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ค่อนข้างคาดหวังทั้งสองฝาย ฝาก "นายกฯหนู" เร่งแก้ปัญหาพลังงาน
วันนี้ (22มี.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความคาดหวังต่อรัฐบาลและฝ่ายค้าน” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,456 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2569 สรุปผล ได้ ดังนี้
1. ประชาชนอยากเห็นบทบาทของฝ่ายรัฐบาลเป็นอย่างไร
อันดับ 1บริหารจัดการในภาวะวิกฤติได้ดี72.94%
อันดับ 2ทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริง66.76%
อันดับ 3โปร่งใส ตรวจสอบได้65.45%
2. ประชาชนคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลใหม่มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1ค่อนข้างคาดหวัง39.15%
อันดับ 2คาดหวังมาก28.91%
อันดับ 3ไม่ค่อยคาดหวัง24.24%
อันดับ 4ไม่คาดหวัง7.70%
3.ประชาชนอยากเห็นบทบาทของฝ่ายค้านเป็นอย่างไร
อันดับ 1ตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ 75.62%
อันดับ 2ติดตามและเปิดเผยปัญหา/ความไม่โปร่งใสของรัฐบาล62.16%
อันดับ 3ทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน56.18%
4.ประชาชนคาดหวังต่อการทำงานของฝ่ายค้านมากน้อยเพียงใด
อันดับ 1ค่อนข้างคาดหวัง50.83%
อันดับ 2คาดหวังมาก23.17%
อันดับ 3ไม่ค่อยคาดหวัง21.72%
อันดับ 4ไม่คาดหวัง4.28%
5.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นายอนุทิน ชาญวีรกูล
อันดับ 1เร่งแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงและวิกฤติพลังงาน44.71%
อันดับ 2ซื่อสัตย์ สุจริต ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่39.29%
อันดับ 3แก้ปัญหาค่าครองชีพและสินค้าราคาแพง34.13%
อันดับ 4แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้สินเกษตรกร31.25%
อันดับ 5เป็นผู้นำที่ดี เด็ดขาด ลดความขัดแย้ง24.04%