กกต.แจง พตส.16 ดูงานต่างประเทศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กกต.แจงผู้เข้าร่วมอบรม พตส.16 เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
วันนี้(21มี.ค.) สำนักงาน กกต.ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวการเดินทางไปศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 16 (พตส.16) ในต่างประเทศ คุ้มค่าภาษีหรือไม่ โดยระบุว่า สำนักงานกกต.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เต็มจำนวน หรือเบิกจากต้นสังกัดตามดุลยพินิจ ของแต่ละหน่วยงาน