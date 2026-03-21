‘สุดาวรรณ’ แอบเครียดเล็กน้อย ข่าวดีเอสไอออกหมายเรียกปมรุกหาดสวนยา ยันซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย

‘สุดาวรรณ’ บอกแอบเครียดนิดหนึ่ง หลังเห็นข่าวดีเอสไอออกหมายเรียก ปมรุกหาดสวนยา แจงเวลาซื้อขายทำถูกต้องทางกฎหมายอยู่แล้ว ส่วนจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ ขอนัดอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหากรณีบุกรุกที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ “หาดสวนยา” ต.ศรีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตนเป็นกรรมการบริษัท จึงมีการฟ้องในนามที่เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เวลาทำอะไรตนก็ซื้อขายอย่างถูกต้องทางกฎหมายอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คงต้องดูในรายละเอียดและชี้แจงกันไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้สามารถอธิบายได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะมีการเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่นั้น น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า ตนขอเลื่อนออกไปก่อน เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบว่าวันไหนจะมีอะไรบ้าง ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนว่าจะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ คงต้องมีการนัดอีกครั้ง
เมื่อถามว่า คดีออกมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง มีความหนักใจอะไรหรือไม่ น.ส.สุดาวรรณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ตนเห็นหน้าตัวเองทั้งวัน หากจะบอกว่าไม่อะไรก็ไม่ได้ เพราะก็เป็นข่าวใหญ่ ก็แอบเครียดนิดหนึ่ง แต่พร้อมที่จะเดินหน้าตามกระบวนการทางกฎหมายและคงต้องมีการทำไปตามขั้นตอน