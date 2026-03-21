เคาะจบสุดสัปดาห์นี้ ครม.อนุทิน 2 เพื่อไทยส่ง 8 ชื่อ ลุ้น "สุดาวรรณ-ประเสริฐ" หากไม่ผ่านมีชื่ออื่นพร้อมเสียบแทน

ครม.“อนุทิน 2 “ เคาะจบสุดสัปดาห์นี้ “เพื่อไทย” ส่งชื่อ 8 คน ตามคาด “ 5 บิ๊กเนม” มาครบ พร้อม “3 รมช.ป้ายแดง ” ด้าน ”ภูมิใจไทย“ แจกเอกสาร ว่าที่ รมต.กรอกประวัติแล้ว ส่ง 23 มี.ค. 69 ส่วน ” พลังประชารัฐ“ ลุ้นระทึก ได้ไปต่อหรือตกขบวน พร้อมเปิด 8 ด่านหิน ลุ้นเช็คคุณสมบัติเข้ม
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในการตั้ง ครม. “ อนุทิน2 ” ภายหลังจากโปรดเกล้าฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่า ในช่วงบ่าย วันที่ 20 มี.ค.ทางแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรี ของทั้งพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย ตรวจสอบคุณสมบัติ กับ 8 หน่วยงานหลักแล้ว โดยพรรคเพื่อไทย ได้ส่งรัฐมนตรี 8 คน โดยสัดส่วน รมว.5 คน ได้แก่
1.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว. อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตร
3.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน
4.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษา
5.น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ (พม.)
โดยนายประเสริฐ และ น.ส.สุดาวรรณ ต้องรอลุ้นการเช็คประวัติอย่างเข้มข้น แต่หากเป็นไปในทางลบ พรรคเพื่อไทยก็ต้องส่งรายชื่อใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
สัดส่วน รมช. 3 คน ตัวแทนจาก ภาคเหนือ อีสาน และกลาง ได้แก่ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส.กาญจนบุรี
อย่างไรก็ตามภายหลังการรับสนองโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มี.ค.69 มีรายงานข่าวภายในพรรคภูมิใจไทยว่า ได้แจ้งบุคคลที่คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรี นำเอกสารไปกรอกประวัติ ก่อนที่จะนำมายื่นในวันที่ 23 มี.ค. 2569 นี้
มีรายงานข่าว ว่า ในขณะที่โผ รายชื่อ ครม. ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ได้ส่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเช่นกัน ซึ่งรายชื่อส่วนใหญ่เป็นไปตามโผ ที่ปรากฎออกมาตามหน้าสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ และยังมีบางตำแหน่งที่ ต้องอาจะต้องปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสม
ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง ขณะนี้ไม่มีข้อสรุปและมีความชัดเจน ว่าจะได้ตำแหน่งใดๆ หรือไม่ โดยคาดว่ารายชื่อ ครม. ”อนุทิน 2“ จะเคาะเสร็จสมบูรณ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ นี้
สำหรับ “ 8 ด่าน“ โหดที่เป็นหน่วยงานหลัก ตรวจประวัติ รัฐมนตรี ได้แก่
1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คดีความ และประวัติการต้องโทษคุก
2.สำนักงานศาลยุติธรรม จะตรวจสอบข้อมูลการถูกฟ้องร้อง คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หรือคำพิพากษาของศาล
3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะตรวจสอบประวัติการถูกชี้มูลความผิดเรื่องการทุจริต การร่ำรวยผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
4.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะตรวจสอบว่าเคยมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้องห้ามทางการเมืองหรือไม่
5.กรมบังคับคดี ซึ่งจะตรวจสอบสถานะการเป็นบุคคลล้มละลาย
6.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้ง
7.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะตรวจสอบการถือครองหุ้นในบริษัทต้องห้ามตามกฎหมาย (เช่น ธุรกิจสัมปทานรัฐ หรือสื่อมวลชน) และ
8. สำนักงานอัยการสูงสุด จะเช็กสถานะสั่งฟ้องคดีอาญา