ย้ายแล้ว! รถบรรทุกจอดขนของ “ธรรมนัส“ พร้อม 2 รมช.ออกจากกระทรวงเกษตรฯ

รถบรรทุกจอดขนของ “ธรรมนัส“ และ 2 รมช.เกษตรฯ ออกจากอาคารกระทรวง ขณะเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาด-ปรับปรุงสถานที่ รอรับเจ้ากระทรวงคนใหม่
วันที่ 21 มี.ค.เวลา 09.00 น. ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรถบรรทุกและรถกระบะจากบริษัทขนส่งจอดรออยู่ 6 คัน ขณะที่พนักงานขนย้ายได้ทยอยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ลงมาจากตัวอาคารตั้งแต่ช่วงเช้า
ขณะเดียวกันพบว่า วันนี้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบกระทรวงฯ รวมถึงภายในอาคารและห้องทำงานต่างๆ อีกด้วย
ก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ทีมงานเตรียมดำเนินการขนของใช้ส่วนตัว ออกจากห้องทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ ในวันนี้ รวมถึงนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะขนย้ายของออกจากกระทรวงในวันเดียวกัน เพื่อที่จะได้เตรียมห้องไว้ให้รัฐมนตรีใหม่ ในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สมัย 2